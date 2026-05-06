Türk Yıldızları’ndan nefes kesen gösteri! Vatandaşlar gösteriyi ilgiyle izledi

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Konya'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Mevlana Celaleddin-i Rumi ve ailesinin Konya'ya gelişinin 798'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında planlanan ve hava koşulları nedeniyle daha önce ertelenen gösteri uçuşu, Mevlana Meydanı üzerinde yapıldı.