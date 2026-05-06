Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri! Vatandaşlar gösteriyi ilgiyle izledi

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Mevlana Celaleddin-i Rumi ve ailesinin Konya'ya gelişinin 798'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Meydanı dolduran vatandaşlar, gösteriyi ilgiyle izledi, uçakların manevralarını cep telefonlarıyla görüntüledi.

AA

Mevlana Celaleddin-i Rumi ve ailesinin Konya'ya gelişinin 798'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında planlanan ve hava koşulları nedeniyle daha önce ertelenen gösteri uçuşu, Mevlana Meydanı üzerinde yapıldı.

VATANDAŞLAR O ANLARI CEP TELEFONLARIYLA GÖRÜNTÜLEDİ

Ay yıldızlı jetlerin yaklaşık yarım saat süren gösterisini izleyenler, heyecan dolu anlar yaşadı.

Uçakların duman atarak tırmanış, dönüş ve alçalma hareketlerini yapması, izleyenleri hayran bıraktı.

Halil İbrahim Ğlkü - Editör

