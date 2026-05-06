Türkiye’nin ilk kıtalararası balistik füzesi Yıldırımhan SAHA’da

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayisi kümelenmesi SAHA İstanbul organizasyonuyla İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı dün başladı. Fuarın açılış töreni, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Haluk Bayraktar, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile çok sayıda ülkeden üst düzey ismin katılımıyla yapıldı. 9 Mayıs'ta halka açılacak fuarın ilk gününün ağır topu Milli Savunma Bakanlığı AR-GE birimi tarafından geliştirilen ve Türkiye'nin bugüne kadar ürettiği en büyük, en uzun menzilli füze olma özelliği taşıyan kıtalararası hipersonik balistik füze YILDIRIMHAN oldu. YILDIRIMHAN 6000 kilometre menziliyle Türkiye'yi stratejik caydırıcılıkta yeni bir lige yükseltti. Yakıt olarak sıvı nitrojen tetroksit kullanan füze, 4 roket motoru ile tahrik ediliyor. Modern harp doktrinleri çerçevesinde kritik bir kuvvet çarpanı niteliği taşıyan sistem, yüksek hız ve manevra kabiliyeti kombinasyonuyla hedef bölgeye erişim sağlayarak karşı tarafın erken uyarı ve önleme imkânlarını kısıtlıyor. YILDIRIMHAN sahip olduğu sıvı roket yakıtı ile taşıdığı 3 bin kilogramlık patlayıcı miktarıyla benzerlerinden ayrışıyor.

DÜNYAYI YILDIRIM ÇARPTI

YILDIRIMHAN, dünya medyasında flaş haber olarak anında ses getirdi. Batı merkezli yayın organlarının sosyal medya hesaplarından SAHA'daki tanıtım görüntüleri paylaşılarak "Türkiye, 6 bin kilometre menzilli füzesiyle güç gösterisi yaptı" mesajları paylaşıldı. Milyonlarca takipçileri olan savunma sanayi hesaplarından da "Türkiye kıtalararası balistik füzesi ile dünyayı şoke etti" başlıkları atıldı. YILDIRIMHAN'ın yerli üretim olduğuna dikkat çekilirken füzenin özellikleri de tek tek sıralandı ve "YILDIRIMHAN" sahip olduğu sıvı roket yakıtı ile taşıdığı 3 bin kilogramlık patlayıcı miktarıyla benzerlerinden ayrışıyor" ifadeleri kullanıldı.



Teknik özellikleri



Menzil: 6000 km

Hız: Mach 9 / Mach 25

Yakıt: Sıvı nitrogen tetroxide

Roket itki motoru adedi: 4

Hipersonik hız

Manevra kabiliyeti



K2 İHA-MIZRAK-SİVRİSİNEK

BAYKAR akıllı dolanan mühimmat teknolojisinde yeni bir dönemi başlatan üç stratejik ürünü K2 Kamikaze İHA, Mızrak ve Sivrisinek'i SAHA 2026'da ilk kez sergiledi. Sınıfının en büyüğü olan K2'nin, 200+ kilogram faydalı yük kapasitesi bulunuyor. 1000 kilometreyi aşan menziliyle Mızrak yapay zekâ destekli otonom vuruş yetenekleriyle donatıldı. Taktik seviyedeki operasyonlar için esnek ve akıllı bir çözüm sunan Sivrisinek ise dinamik çatışma ortamlarında keşif ve imha görevlerini tek bir gövdede birleştiriyor.



TUFAN VE KILIÇ ENVANTERE GİRDİ

ASELSAN üretimi Tufan ve Kılıç sistemleri de fuarda tanıtılan insansız deniz araçları arasında yer aldı. Otonom Sualtı Aracı Kılıç ile Kamikaze İnsansız Deniz Aracı (İDA) Tufan, Mavi Vatan'ın yeni vurucu güçleria rasına dahil oldu.

Asimetrik deniz harbi ve sualtı-yüzey operasyonları için optimize edilen Kılıç, sürü operasyon yeteneği ve düşük görünürlük kabiliyetleriyle öne çıktı.



1000 KM MENZİLLİ KUZGUN

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, milli imkânlarla geliştirdiği, 1000 kilometrenin üzerindeki menzili ve yüksek patlayıcı harp başlığıyla dikkati çeken kamikaze İHA sistemi "KUZGUN"u, SAHA 2026'da ilk kez vitrine çıkardı. Milli imkânlarla geliştirilen sistem, 1000 kilometrenin üzerindeki uçuş menzili, 6 saate varan havada kalış süresiyle 3 bin 500 metre irtifada etkin operasyon kabiliyeti sunuyor.



TANKSAVARA CİDA

ROKETSAN, SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'nda NEŞTER, CİRİT Anti-İHA, CİDA ve mini seyir füzesi olmak üzere 4 yeni ürününü tanıttı. CİDA, uzun menzilli tanksavar füze sistemleri ailesinin en yeni üyesi olarak, görüş ötesi kullanım kabiliyeti, uzun menzili, hızlı taarruz yeteneği ve hibrit arayıcı başlığı sayesinde nokta atış hassasiyetiyle sahadaki ihtiyaçlara doğrudan cevap veren, yüksek teknolojili bir çözüm olarak sunuluyor.



MKE'DEN ENFAL -1 7

MKE tarafından geliştirilen ENFAL-17 Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi büyük yankı uyandırdı. İsmini, "Attığın zaman sen atmadın, Allah attı" ayetinin geçtiği sureden alan hava savunma füzesi,

Şahid tipi insansız hava araçları ile seyir füzeleri ve helikopterlere karşı etkili savunma sağlıyor. Muadillerine göre 8 kat daha ucuz olan ENFAL-17, MKE TOLGA'ya da entegre edilebiliyor.