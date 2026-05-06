Yasadışı bahis ağına dev operasyon

Yasadışı bahis organizasyonlarına finansal altyapı sağladığı tespit edilen Malta merkezli kripto varlık hizmet sağlayıcısı Paymix'e yönelik soruşturmanın 3. dalga operasyonunda 38 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi. Daha önce 30 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, şüphelilerin yasadışı bahis ile elde edilen gelirleri çeşitli yöntemlerle akladıkları, yaklaşık 13.8 milyon kullanıcının kaydını tuttukları, yaklaşık 67 bin 500 banka hesabını da yasadışı paraları yatırma- çekmede kullandıkları tespit edildi.

DEV VERİ AĞINA ULAŞILDI

Suç gelirlerinin paravan şirketler, çok katmanlı transfer zincirleri ve kripto varlık işlemleriyle aklandığı, yapı üzerinden aylık yaklaşık 1 milyar dolar işlem hacmi oluştuğu tespit edildi. İlk dalga operasyonda çok sayıda taşınmaz, araç, banka ve kripto varlık hesaplarına el konulurken 3 şirkete ise TMSF kayyum olarak atandı. Kayyum atanan şirketlerdeki incelemelerde, 49 yasadışı bahis sitesine altyapı ve barındırma hizmeti sağlandığı belirlendi. Şirket bünyesindeki sunucular devre dışı bırakılırken çok sayıda yasadışı bahis sitesinin faaliyetleri durduruldu. Ayrıca yaklaşık 13 milyon 800 bin yasadışı bahis kullanıcı/oyuncu kaydına ulaşılırken yasadışı bahis sitelerine para yatırma ve çekme işlemlerinde kullanılan yaklaşık 67 bin 500 banka hesabı saptandı. İlk kez bu kadar büyük bir veri ağına ulaşılmasının, ilerleyen süreçte yasadışı bahis faaliyetlerine ilişkin finansal ve organizasyonel ağın çözülmesinde etkili olacağı değerlendiriliyor. Şüphelilerin yasadışı bahisten elde ettikleri gelirleri önce kripto paraya, ardından nakit veya altına çevirdiği, komisyon karşılığında bu işlemlere aracılık ettiği tespit edilen kuyumcular da soruşturmaya eklendi. Yasadışı geliri aklamak için yurtdışında kurulan şirketler üzerinden e-ticaret siteleri açılarak kripto paralarla bu platformlarda gerçekleştirilen sahte ticari işlemler ile paranın aklandığı anlaşıldı.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Dün sabah saatlerinde gözaltı kararı verilen şüphelilerin birinin cezaevinde, 15'inin yurtdışında ve 22'sinin ise yurtiçinde olduğu belirlendi. Yurtdışındaki şüpheliler için kırmızı bülten süreci başlatılırken tüm şüphelilere ait 26 araç, 18 konut, 18 tarla/bahçe, 3 işyeri ile 535 banka ve kripto para hesabına el konuldu.