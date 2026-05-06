YSK Başkanlığı’na Serdar Mutta seçildi

YSK Başkanı Serdar Mutta, "Yüksek Seçim Kurulu, Anayasa ve yasalarla kendisine verilen görevleri tam bir tarafsızlık ve bağımsızlık içinde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yerine getirmeye devam edecektir. Bizler de bayrağı bugün teslim aldık. Bu görevi hukukun üstünlüğü ve anayasal ilkeler doğrultusunda en iyi şekilde yerine getirmeye çalışacağız. Tüm seçim süreçlerinin seçimlerin başlangıcından sonuna kadar hukuk dairesinde şeffaf bir şekilde yürütülmesi için elimizden gelen tüm gayreti sarf edeceğiz. Bu vesileyle kurulumuzda bugün yapılan seçimin milletimize, Türk demokrasisine ve tüm seçim teşkilatımıza hayırlı olmasını diliyor, hepinize sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.

Görev süresi dolan Ahmet Yener ise "Bugün itibarıyla ben ve 5 arkadaşımızın görev süresi sona ermiştir. Bugün seçilen Serdar Mutta Başkan'a ve Başkan Vekilimiz İsmail Kalander Bey'e hayırlı olsun dileklerimi, tüm kurul üyesi arkadaşlarım adına iletiyorum. Ayrıca yemin ederek bugün görevlerine başlayan kurul üyelerimize de bundan sonraki sürecin hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize bizlere göstermiş olduğunuz sabır için teşekkür ediyorum. Sonuçların Türk milletine, Türk demokrasisine ve siyasi partilerimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

SERDAR MUTTA KİMDİR?

Serdar Mutta, 1 Ocak 1974 tarihinde Hatay Kırıkhan'da dünyaya geldi. Liseyi Hatay'da bitiren Mutta İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1995 yılında mezun olduktan sonra askerliğini İzmir Konak'te askeri hakim olarak yaptı. İstanbul Beyoğlu hakim adayı olarak mesleğe başlayan Mutta; sırasıyla Hüyük, Uzundere, Türkoğlu Hakimlikleri ile Adalet Müfettişliği, Adalet Bakanlığı Personel Daire Başkanlığı, İcra ve İflas Hizmetleri Daire Başkanlığı, HSYK Genel Sekreter Yardımcılığı ve Adalet Bakanlığı Yüksek Müşavirliği görevlerinde bulundu. Mutta, 16 Temmuz 2018 tarihinde Yargıtay üyeliğine seçildi.

