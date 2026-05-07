Adalet Bakanı Akın Gürlek Ege Bölgesi Milletvekilleriyle bir araya geldi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ege Bölgesi'ndeki illerin milletvekilleri ile Ankara Hakimevi'nde düzenlenen istişare toplantısında bir araya geldi. Bölge milletvekilleri ile yapılan toplantıların çok faydalı geçtiğini ifade eden Bakan Gürlek, "Bu toplantılar hem bölgenin sorunlarını anlamak açısından, eksiklikler açısından bize fayda getiriyor" dedi. Yapılan toplantılarda bölgeyi yakından takip eden milletvekillerinin fikirlerini ve önerilerini almanın kendileri için önemli olduğuna vurgu yapan Bakan Gürlek, "İstişarede fayda var" dedi.

Konkordato sürecinin kötüye kullanıldığının altını çizen Bakan Gürlek, "Konkordato aslında iş adamlarına, fabrika sahiplerine, iş dünyasına bir anlamda yaşama şansı tanımak, iflastan önceki bir adım ama maalesef bu süreç kötüye kullanıyor." dedi. Konkordato ile ilgili bir düzenleme yapmayı düşündüklerini söyleyen Bakan Gürlek, "Yani bir bilirkişi raporuyla konkordato kararı alıyorlar. Ondan sonra sistemi kilitliyorlar" dedi. Konkordato kararının sadece bir defa alınabileceğini ifade eden Bakan Gürlek, "Bir defadan sonra da artık şirket yeniden hayatta kalabiliyorsa hayatta kalacak, kalamıyorsa da artık şirketin iflasına karar vereceğiz" şeklinde konuştu.

"5 GÜNDE TEBLİGAT YAPILMIŞ SAYILACAK"

E-Tebligat yasasının şu an Meclis'te olduğunu hatırlatan Bakan Gürlek, yeni düzenleme ile artık 5 günlük süre içerisinde tebligatın yapılmış sayılacağını ifade etti. 12. Yargı Paket'i hazırlıklarına değinen Bakan Gürlek, "Özellikle bu kanun paketinde bölgelerin ihtiyaçları, milletvekillerimizin önerileri bizim için çok önemli. Bu konu da henüz bitme aşamasına gelmedi" diye konuştu. Bakan Gürlek, sosyal medyaya kimlikle girilmesi konusuna da değinerek, sosyal medya platformlarıyla görüşüldüğünü ifade etti. Bakan Gürlek, sosyal medyaya kimlikle girilmesi konusuna bir geçiş süreci olacağını ifade etti. Bakan Gürlek, 'Yargının Etkinliği Bürosu' ile 'Alo Adalet'in uyumlu hale getirilmesi için çalışma yaptıklarını da belirtti.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör