Bağımlılıklara karşı ortak mücadele

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca gerçekleştirilen Adım Adım El Ele: Bağımlılıkla Mücadele Hareketi Programı'nın tanıtımına katıldı. Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa Yılmaz'ın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç ile çok sayıda kişi katıldı. Aynı zamanda Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu Başkanı olan Cevdet Yılmaz, "Tütün ve alkol kaynaklı geleneksel bağımlılık riskleri bugün uyuşturucu madde kullanımındaki yeni eğilimler ve dijital mecralar üzerinden yayılan sanal tehditlerle birleşerek çok boyutlu risk alanı oluşturmaktadır" dedi. Yılmaz, "Gençlerimizin ve çocuklarımızın yarınlarını inşa ederken bu çok yönlü kuşatmayı temel bir mesele olarak ele almak zorundayız. Sadece devletin mücadele etmesi yetmez. Sivil toplumla , toplumumuzla birlikte bu mücadeleyi yapmamız lazım" dedi.

ULUSAL STANDARTLAR REHBERİ HAZIRLANDI

Bakan Yılmaz, Yeşilay ile imzalanacak protokol ve Ankara Üniversitesi işbirliğiyle hazırlanan "Bağımlılığı Önlemede Ulusal Standartlar Rehberi"nin, çalışmaların bilimin ışığında ilerletilmesini, mücadelede sivil toplum ve akademik desteğin güçlenmesini sağlayacağını belirtti.