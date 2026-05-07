Bakan Şimşek: “Ülkemizin potansiyeli çok büyük”
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Anadolu Ajansı Katılım Finans Zirvesi kapanış oturumunda konuştu. “Türkiye'nin küresel katılım finans liginde ilk 10'da yer aldığına işaret ederek "Ülkemizin potansiyeli çok daha büyük.” diyen Şimşek, “Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde bu sektörü büyütmek istiyoruz." İfadelerine yer verdi.
Anadolu Ajansı (AA) Katılım Finans Zirvesi, Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) işbirliğinde, İstanbul Finans Merkezi'ndeki (İFM) Ziraat Kuleleri Oditoryumu'nda düzenlendi. Zirvenin kapanış oturumunda konuşan Şimşek, katılım finansın bir ekosistem olduğunu ve sektörün 20-25 yıldır çok hızlı şekilde büyüdüğünü söyledi.
Küresel katılım finans sektörünün 2029-2030 yıllarında neredeyse 10 trilyon dolarlık aktif büyüklüğe ulaşmasının beklendiğini bildiren Şimşek, "2024'te 6 trilyon dolar civarıydı. Dolayısıyla burası büyüyen bir sektör. Doğru bir sektördesiniz. Geleceği parlak o anlamda. Dünyanın da aslında katılım finansa ihtiyacı var. Çünkü burada oynaklık daha az." diye konuştu. Şimşek, Türkiye'nin sektördeki yerine ilişkin de "Türkiye, küresel katılım finans liginde ilk 10'da. Ülkemizin potansiyeli çok daha büyük. Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde bu sektörü büyütmek istiyoruz. Bu sektörün gelişmesi ve büyümesi için hepimizin üzerine düşen sorumluluklar var. Bu konuda yoğun çaba içerisinde olmaya devam edeceğiz. Bu alanda çok net şekilde ilk 5'te olmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu. Türkiye'nin Katılım Finans Gelişmişlik Endeksi'nde ilk 10'da bulunduğunu aktaran Şimşek, "Bizim temennimiz, burada aslında ilk 5 olması." dedi.
"KATILIM FİNANS SEKTÖRÜ, GELENEKSEL BANKACILIK SEKTÖRÜNE GÖRE ÇOK DAHA İYİ PERFORMANS SERGİLİYOR"
Bankacılık sektöründeki katılım bankalarının payında ciddi artış yaşandığının altını çizen Şimşek, "Son 20 yıla bakacak olursak, mevduatta yüzde 3 civarından yüzde 11'e, aktif büyüklükte yüzde 2,4'ten yüzde 10 civarına, kredilerde yüzde 4'ten yüzde 8'e yükseliş var. Kredilerde performans biraz daha iyi olabilir. Sektörün bünyesi de çok iyi. Öz kaynak karlılığı, sermaye yeterliliği ve aktif kalitesine baktığınız zaman katılım finans sektörü, geleneksel bankacılık sektörüne göre çok daha iyi bir noktada, iyi bir performans söz konusu." ifadelerini kullandı. Şimşek, bu alana sadece katılım bankacılığı olarak bakılmaması gerektiğini, işin fon yönetimi ve sigortacılık gibi birçok boyutunun da bulunduğunu söyledi.