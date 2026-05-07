Bakan Tekin: "Mesleki ve Teknik eğitim veren okullarımızı tepeden tırnağa revize ettik"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Mesleğe Yöneltme Testleri toplantısında konuştu. "Geldiğimiz noktada Türkiye'de mesleki ve teknik eğitimde ortaöğretim öğrencilerimizin yaklaşık yüzde 41'i mesleki ve teknik eğitime devam ediyor.” diyen Tekin, "Mesleki ve teknik eğitim veren okullarımızı tepeden tırnağa revize ettik.” dedi.

Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2026 19:22

Bakan Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen "Mesleğe Yöneltme Testleri"nin tanıtım toplantısına katıldı. Burada konuşan Tekin, kamu yönetimi anlamında bürokratik mekanizmalar inşa edildiğini söyledi. Bu mekanizmalar inşa edilirken Türkiye'nin binlerce yıllık devlet geleneğinin dikkate alındığını aktaran Tekin, Türk milletinin en kadim devlet geleneğine sahip milletlerden biri olduğunu vurguladı. "Sahip olduğumuz bu entelektüel birikimi, yaşantı anlamındaki birikimi göz önüne almadan attığımız adımlar toplumumuzda sağlıklı sonuçlar üretir mi? Meseleye bu boyutundan hiç bakmıyoruz." değerlendirmesinde bulunan Tekin, şöyle devam etti: "Bu boyuttan baktığımızda attığımız adımların, yürüttüğümüz bütün bu işlerin istediğimiz sonuçlara evrilmesi için toplumun hassasiyetlerinin dikkate alındığı, ona göre tasarım yapılan bir şeye ihtiyacımız var. Bunu Milli Eğitim Bakanlığına başladığım günden beri de önemsiyorum." Bunun somut örneği olarak Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli adıyla öğretim programlarının revize edildiğini, öğretmenler ve akademisyenlerin de katkı sunduğunu aktaran Tekin, emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

"MESLEĞE YÖNLENDİRMEDE ATACAĞIMIZ DOĞRU ADIMLARIN CİDDİ KATKI SAĞLAYACAĞINA İNANIYORUM"

Geçen hafta OECD Beceriler Zirvesi'nin İstanbul'da yapıldığını hatırlatan Tekin, sözlerine şöyle devam etti: "Zirve kapsamında OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann ile bir araya geldik. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde becerilerle ilgili geliştirdiğimiz yeni yaklaşımlar sebebiyle bizi tebrik etti ve bunun farklı ülkelerde de kullanılabilmesiyle ilgili kendilerine izin vermemizi, kendilerine bu konuda destek olmamızı istedi. Milletine, çalışma arkadaşlarına güvenen bir kamu yöneticisi yaklaşımıyla hareket ettik." diye konuştu. Türkiye'ye özgü bilimsel testler ve ölçeklerin geliştirildiği ilk yerli ve milli zeka testi Türk Ulusal Zeka Ölçeği'nin (TÜZO) hayata geçirildiğini belirten Tekin, şunları kaydetti: "Attığımız adımların başarılı olması için bizim toplumsal yapımızla, eğitimden beklentimizle örtüşüyor olması lazım. İkincisi bu konular için ayırdığımız kaynaklar. BİLSEM'lerde öğrenci seçimi için kullandığımız testlerde yurt dışından satın aldığımız için ayırdığımız kaynaklar. Bakın önemli bir kaynak israfının da önüne geçmiş olacağız. Kendi akademisyenlerimizle, öğretmenlerimizle, bilim insanlarımızla oturduk, bu testleri geliştirdik. Bunların hepsinin pilot uygulaması yapıldı. Buradan hareketle şuna inanıyorum, eğer biz insan kaynaklarımızı doğru değerlendirebilirsek, milli gelirimizi, gayri safi milli hasılamızı, ekonomimizi, sosyal refahımızı çok daha hak ettiğimiz şekilde değerlendirmiş olacağız. Bunun mesleğe yönlendirmede atacağımız doğru adımların, yapacağımız doğru yetiştirme politikalarının mutlaka bu anlamda bize çok ciddi katkı sağlayacağına inanıyorum. Türkiye savunma sanayinde gerçekten dünya lideri olabilecek bir hızla ilerliyor. Başka alanlarda da örnekleri var. Bunu konuşuyoruz ama peki bunu kim yaptı? Bu sadece 4 yıllık lisans eğitimiyle olmuyor. Bu salondaki öğretmen arkadaşlarımızın emeği. Bütün bu savunma sanayi ya da benzeri yerlerde yapılan şeyler övülürken aslında bizim öğretmenlerimiz, okullarımızdaki verdiğimiz eğitim övülüyor. Ben o yüzden bütün öğretmen arkadaşlarımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun."