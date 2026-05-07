Bakan Uraloğlu, Alman mevkidaşı Schnieder ile görüştü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Almanya'da düzenlenen Uluslararası Ulaştırma Forumu'na (ITF) katılmak üzere bulunduğu Leipzig şehrinde Federal Ulaştırma Bakanı Patrick Schnieder ile görüştü. Bakan Uraloğlu, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Almanya Federal Ulaştırma Bakanı değerli mevkidaşım Sayın Patrick Schnieder ile bir araya geldik. Görüşmemizde; ulaştırma altyapılarının güçlendirilmesi, lojistik bağlantıların geliştirilmesi ve sürdürülebilir ulaşım vizyonu çerçevesinde yürüttüğümüz çalışmalara ilişkin istişarelerde bulunduk. Türkiye ve Almanya arasında ulaştırma alanındaki stratejik diyaloğu daha da derinleştirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

ITF kapsamında temaslar gerçekleştiren Bakan Uraloğlu, ikili görüşmelerine ilişkin sanal medya hesabından, "Uluslararası Ulaştırma Forumu kapsamında görüşmelerde bulunduk. Ev sahibi, Uluslararası Ulaştırma Forumu Genel Sekreteri Sayın Young Tae Kim ile, dost ve kardeş ülke Japonya'nın Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanı Sayın Yasushi Kaneko ile, Çekya Ulaştırma Bakanı değerli mevkidaşım Sayın Ivan Bednarik ile, Suudi Arabistan Ulaştırma ve Lojistik Hizmetlerinden Sorumlu Bakan Vekili Sayın Dr. Rumaih Al-Rumaih ile bir araya geldik. Sürdürülebilir ulaşım, akıllı altyapı sistemleri, küresel lojistik ağları ile Avrupa ile Asya arasındaki bağlantısallığın güçlendirilmesine yönelik konuları ele aldık. Ortak hedefler doğrultusunda, ulaşımın her modunda yapıcı iş birliğini geliştirmeye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Almanya'da düzenlenen ITF'de aile fotoğrafı çekimine katıldı. Uraloğlu, yaptığı paylaşımda, "Uluslararası Ulaştırma Forumu (ITF) 2026 Zirvesi Aile Fotoğrafı. Biz; temelleri sağlam, geleceğe güvenle bakan, güçlü bir Ulaştırma Ailesiyiz…" ifadelerine yer verdi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör