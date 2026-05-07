Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne kaçak asfalt üretim tesisi cezası

Balıkesir İl Müdürlüğü ekipleri, Altıeylül ilçesi, Kepsut yolu mevkiinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Yol-Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı tarafından işletilen asfalt plent tesisinde denetim yaptı. İncelemede tesisin asfalt plent tesisi ve taş ocağı işletmesi olduğu ancak herhangi bir çevre izin belgesinin bulunmadığı tespit edildi. Kaçak faaliyet gösteren tesisle ilgili Çevre Kanunu kapsamında 839 bin TL idari işlem uygulandı. Çevre Kanunu'nun 15'inci maddesi kapsamında faaliyet durdurulması süreci başlatıldı.

