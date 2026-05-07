Başkan Erdoğan ve Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun’dan ortak basın toplantısında önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'u resmi törenle karşıladı.

İkili görüşmeye geçen Başkan Erdoğan ve Tebbun, görüşmelerinin ardından Yüksek Düzeyli Strateji Konseyi Toplantısı'na başkanlık etti. Toplantı sonrası Erdoğan ve Tebbun, anlaşmaların imza törenine katıldı.

İki lider, anlaşmaların imzalanmasının ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşuyor.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Sayın Tebbun ve değerli heyetini Ankara'da ağırlamaktan gurur duyuyorum. Hamdolsun bugün kendileri ile beraber kardeşliğimizi daha ileriye taşıyacak kararlar aldık.

Afrika kıtasındaki en büyük ortaklarımızdan Cezayir ile iş birliğimizi enerji ve tarım başta olmak üzere birçok konuda pekiştirmeye kararlıyız. Sanayi madencilik, tarım, inşaat ilaç sanayi ve alt yapı çalışmalarında önemli işlere imza atıyor. Yeni iş birliği fırsatlarını görüştük ve önümüzdeki dönemde iş birliklerimizi artıracağız.

Türkiye olarak Cezayir ile birlikte gelinen aşamada doğal gaz başta olmak üzere uzun vadeli iş birliğimizi her geçen gün yükseltiyoruz. Yenilenebilir enerjide de ortaklığımızı artırmamız gerektiğini düşünmekteyiz.

Tarım ve gıda güvenliği alanında Cezayir'in tarımsal refahına katkı sağlamaya hazırız. Savunma sanayii alanında iş birliğimizin daha da artacağına inanıyoruz.

Filistin'de iki devletli çözümü destekliyoruz. Cezayir'in Filistin davasında verdiği desteği biliyoruz. Bölgesel sahiplenme anlayışımız gereğinec Suriye'nin istikrarının artırılmasına büyük önem atfediyoruz. Suriye'nin yeniden inşanına önemli katkılar vereceğiz. Cezayir ile kazan-kazan anlayışıyla ilişkilerimizi artıracağız."

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör