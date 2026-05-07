Evlatlarımızı ekranlara teslim etmeyelim

Konya'da ilk kez düzenlenen imam hatip okulları arasında düzenlenen mesleki yarışmaların Türkiye finalleri ve 'İmam Hatip Okulları Büyük Türkiye Şöleni' sona erdi. Ziyaretçiler, Türkiye Yüzyılı Maarif Vizyonu kapsamında fen ve sosyal bilimler, dil, sanat, spor, teknoloji ve çocuk gelişimi programları ile imam hatip öğrencilerinin hazırladıkları özgün çalışmaları sergiledikleri stantları gezdi. Okul, ilçe, il ve bölge aşamalarını birincilikle tamamlayarak Türkiye finallerine katılma hakkı kazanan öğrenciler ödüllerini aldı.

AİLEYE SALDIRI ARTTI

Törene katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Çocuklarımızın dünyası çok hızlı değişiyor. Dijital mecralar, algoritmalar, akran baskısı, siber zorbalık yalnızlığı derinleştiren sanal ilişkiler şiddeti sıradanlaştıran içerikler ve aile bağlarındaki zayıflama artık eğitim meselemizin tam odağında yer alıyor" dedi. Bakan Tekin "Bunlar karşısında sessiz ve seyirci kalamayız, kalmamalıyız. Evlatlarımızı ekranların insafına terk etmemeliyiz. Gençlerimizin ruh dünyası algoritmaların merhametine bırakılmamalı" dedi.

İMAM HATİP MODELİ İHRAÇ EDİLECEK

"İmam hatip camiamız Türkiye'nin dört yanında kök salmış büyük bir maarif ekosistemine sahiptir" diyen Bakan Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Başta rahmetli Tevfik İleri olmak üzere Mahmud Celaleddin Ökten, emeği geçen tüm büyüklerimiz ve hocalarımız sayesinde sahip olduğumuz bu model sadece Türkiye değil, dünyanın birçok ülkesinde de model olarak sunulabilecek kendi nevi şahsına münhasır bir okul sistemidir. Pozitif bilimler, akademik eğitimle beraber dini eğitimin de aynı okulda verildiği bu modeli dünyada Türkiye'ye özgü bir model olarak ihraç etmek için Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüzün çalışması olduğunu ifade etmek isterim."