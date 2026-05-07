MSB'den YILDIRIMHAN mesajı: Test süreci başarıyla tamamlandı
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan saha bilgilendirme toplantısının gündeminde Türk Savunma Sanayii'nin gözbebeği YILDIRIMHAN vardı... Bakanlık'tan yapılan açıklamada "YILDIRIMHAN'ın yakıtları yerli üretim. Laboratuvar test süreçleri başarıyla tamamlanmış olup saha testlerine ilişkin çalışmalar planlanan takvim doğrultusunda sürdürülmektedir ifadeleri kullanıldı.
Millî Savunma Bakanlığı(MSB) savunma sanayiine yalnızca kullanıcı bakış açısıyla değil, aynı zamanda teknoloji geliştiren, yön veren, sektörün gelişimini hızlandıran ve stratejik düzeyde konsept üreten bir vizyonla yaklaşıyor. MSB, SAHA 2026'ya damga vuran MSB Ar-Ge yapımı sistemler için yol haritasını açıkladı.
"TEST SÜRECİ BAŞARIYLA TAMAMLANDI"
Bakanlık, ''YILDIRIMHAN füze sisteminde kullanılan Asimetrik Dimetilhidrazin (UDMH) ve azot tetra oksit türevi sıvı yakıtlar ARGE merkezimiz tarafından yerli imkânlarla üretilmektedir. Söz konusu yakıt teknolojisi; uzun süre depolanabilme, düşük sıcaklıklarda çalışabilme ve yüksek enerji üretme özellikleri sayesinde füze sistemlerine yüksek hareket kabiliyeti kazandırmaktadır.
3 ton harp başlığı taşıma kapasitesine sahip, YILDIRIMHAN Füze sistemine yönelik laboratuvar test süreçleri başarıyla tamamlanmış olup saha testlerine ilişkin çalışmalar planlanan takvim doğrultusunda sürdürülmektedir'' açıklamasında bulundu.