Şampiyona bakanlık sahip çıktı
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde CHP'li Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca'nın iddiaya göre babasıyla kişisel problem yaşadığı milli karateci Poyraz Karasu'yu belediye kulübünden uzaklaştırması kamuoyunda tepkilere neden oldu. Henüz 13 yaşında olan ve şimdiye kadar Balkan ikinciliği, Türkiye dereceleri ve il şampiyonlukları dahil olmak üzere toplam 23 madalya kazanan başarılı sporcuya devlet sahip çıktı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, mağdur edilen minik millinin çalışmalarına kesintisiz devam edeceğini açıkladı. Bakan Bak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aydın Kuyucak'ta belediye tarafından mağdur edilen genç sporcumuz Poyraz, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüz bünyesinde görevlendirdiğimiz karate antrenörümüz eşliğinde çalışmalarını kesintisiz sürdürecektir. Hiçbir gencimizin emeğinin, azminin ve hayallerinin sahipsiz kalmasına izin vermeyiz" dedi. CHP'li Doğanca'nın kararı ilçede protesto edilmişti.