Sıfır Atık Forumu COP31 sürecine somut yol haritası sunacak: Bakanlar, Belediye Başkanları ve akademisyenler katılacak!

Sıfır Atık Vakfından yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlayarak küresel ölçekte güçlü çevre ve sürdürülebilirlik vizyonuna dönüşen Sıfır Atık Hareketi, Türkiye'nin çevre ve iklim politikalarının temel yapı taşlarından biri haline geldi.

Bu üst düzey sahiplenme, sıfır atık yaklaşımının yalnızca ulusal ölçekte değil, uluslararası platformlarda da stratejik öncelik olarak konumlanmasını sağlarken, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) sürecine giden yolda Türkiye'nin öncü rolünü pekiştiren güçlü kurumsal çerçeve oluşturdu.

COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş Başkanlığında, Sıfır Atık Vakfı tarafından bu vizyonla İstanbul'da 5-7 Haziran'da "Antalya'ya Giden Yol: İklim Eylemi Olarak Sıfır Atık" temasıyla Sıfır Atık Forumu 2026 düzenlenecek. Forum, sıfır atık yaklaşımını küresel iklim eylemi gündeminin ayrılmaz bir bileşeni haline getirmek üzere tasarlanmış yüksek düzeyli ve eylem odaklı bir platform olarak hayata geçirilecek.

Forum, duyurular, işbirliği geliştirme süreçleri ve uygulamaya hazırlık mekanizmaları aracılığıyla, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başkanlığında Türkiye'de gerçekleşecek COP31 ile uyumlu girişimlerin ilerletilmesine hizmet ederken, partnerler tarafından yönetilen özel oturumlar ve sıfır atık konusunu "Antalya'ya Giden Yol" çerçevesinde daha geniş iklim gündemiyle ilişkilendiren seçilmiş içerikleri de bünyesinde barındıracak.

FORUM, COP31 UYGULAMA GÜNDEMİ ARASINDA KURUMSAL KÖPRÜ İŞLEVİ GÖREREK

Türkiye'nin 9-20 Kasım 2026'da COP31'e ev sahipliği yapacak olması, sıfır atık yaklaşımını ayrı bir çevresel başlık olmaktan çıkararak doğrudan uygulamaya dönük bir iklim eylemi alanına taşıma açısından tarihi bir fırsat sunuyor. Bu çerçevede Sıfır Atık Forumu 2026, Antalya'ya giden süreçte eşgüdümü artıran, ortaklıkları güçlendiren ve uygulama hazırlığını hızlandıran temel bir buluşma noktası olarak konumlandırılıyor.

Forum, Sıfır Atık Vakfı'nın çok paydaşlı platformu ile COP31 uygulama gündemi arasında kurumsal köprü işlevi görerek, paydaş görüşlerini geniş ölçekte bir araya getirmeyi, öncelikleri somut uygulama yollarıyla ilişkilendirmeyi ve eylemi hızlandırmayı hedefliyor.

Bu yönüyle forum, resmi uluslararası müzakere süreçlerinden ziyade, uygulama odaklı kararların şekillendirilmesine katkı sunan bir yapı olarak tasarlandı.

DÜNYADAN 100'ÜN ÜZERİNDE BAKAN, 200'DEN FAZLA BELEDİYE BAŞKANI İSTANBUL'A GELECEK

Forum kapsamında bakanlar, belediye başkanları, iş dünyası temsilcileri, yenilikçiler, akademisyenler, finans kuruluşları ve sivil toplum aktörleri, uygulamada karşılaşılan tıkanıklıkları tespit etmek, çözüm yollarını hızla devreye almak ve işbirliklerini hayata geçirmek amacıyla aynı platformda buluşacak.

Bu sene ikincisi düzenlenecek Sıfır Atık Forumu'nun 150'den fazla ülkeden katılımcıyı, 500'ün üzerinde kurumsal paydaşı ve 5 binden fazla uluslararası konuğu İstanbul'da buluşturması bekleniyor. Foruma dünyadan 100'ün üzerinde bakan ile 200'den fazla belediye başkanı da katılacak.

Bu doğrultuda forum programında Sanayi ve Teknoloji, Tarım ve Orman, Enerji ve Doğal Kaynaklar olmak üzere üç kritik Yüksek Düzeyli Bakanlar Oturumu düzenlenecek.

FORUMDA, GIDA ATIKLARI VE METAN AZALTIMINA ODAKLANAN TEMATİK GÜN YAPILACAK

Forum kapsamında, gıda atıkları ve metan azaltımına odaklanan özel bir tematik gün de gerçekleştirilecek. Bu kapsamda, gıda değer zinciri boyunca atık önleme ve geri kazanım desteklenecek, organik atık yönetimi ile metan azaltımı arasında doğrudan bağ kurulacak, şehir düzeyinde uygulanabilir çözümler öne çıkarılacak.

Forum sonunda ortaya konulacak çıktılar, bağlayıcı olmamakla birlikte uygulamaya doğrudan katkı sağlayacak nitelikte tasarlandı. Bu kapsamda, Antalya'ya Giden Yol Bildirgesi, Şehir Eylem Taahhütleri Paketi, Gıda Atıkları ve Metan Eylem Kılavuzu, Ortaklık ve Proje Hattı, Ölçüm ve Hesap Verebilirlik Notu, Sıfır Atık Forumu 2026 Özet Raporu gibi somut araçlar geliştirilerek paydaşların kullanımına sunulacak.

İstanbul Sıfır Atık Haftası kapsamında düzenlenecek Sıfır Atık Festivali de geniş katılımlı bir toplumsal farkındalık ve etkileşim zemini oluşturacak.