SON DAKİKA: Hatay’da yasa dışı bahis operasyonu: MASAK raporu devasa işlem hacmini tespit etti! Tam 2.2 milyar TL...

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadele talimatının ardından operasyonlar peş peşe geldi. Hatay merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda gözaltına alınan 22 şüpheliden 10'u tutuklanırken, MASAK raporlarında yaklaşık 2,2 milyar liralık para trafiği tespit edildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, göreve geldiği ilk hafta yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadele için 81 ilin Cumhuriyet Başsavcılığına bir genelge göndermişti. Yayımlanan genelgede "yasa dışı bahis" ve "sanal kumarla" mücadele konusunda sonuna kadar kararlılıkla devam edilmesi vurgulanmıştı. Bakan Gürlek'in, bu sözleri sahada karşılığını buldu. Türkiye'nin dört bir tarafında üst üste yapılan operasyonlarla 'yasa dışı bahis' ve 'sanal kumar' çetelerine göz açtırılmadı.



HESAP HAREKETLERİ İNCELENMEYE ALINDI

Bu kapsamda, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında Hatay merkezli 5 ilde operasyon düzenlendi. Başsavcılık tarafından "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet" ve "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından yürütülen projeli çalışma kapsamında, şüphelilerin yasa dışı bahis faaliyetleri teknik takip ve hesap hareketleriyle incelemeye alındı.





OFİSTE BAHİS OYNATMIŞLAR



MASAK raporunda yer alan hesap hareketlerinde şüphelilere ait yaklaşık 2,2 milyar lira para giriş-çıkışı tespit edildi. Yapılan teknik takip ve mali incelemeler sonucunda şüphelilerin 2 ayrı ofiste yasa dışı bahis oynattıkları da belirlendi.



5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON



Soruşturma kapsamında 30 Nisan'da tarihinde Hatay merkezli olmak üzere Mersin, Antalya, Diyarbakır ve İstanbul illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda toplam 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.





ARAÇLARA DA EL KONULDU



Adreslerde yapılan aramalarda şüphelilere ait çok sayıda dijital materyal, banka kartı ve kredi kartı ele geçirildi. Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen gelir kapsamında 1 adet 2021 model Audi marka araç, 1 adet 2024 model Citroen marka araç ve 1 adet 2024 model CFMOTO marka motosiklete tedbir konuldu.



10 KİŞİ TUTUKLANDI



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 20'si tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden 10'u tutuklanırken, 10 kişi hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı. 2 şüpheli ise savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

