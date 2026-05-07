SON DAKİKA I Bakan Gürlek duyurdu: Özkan Yalım etkin pişmanlıktan ifade verdi

Son Dakika Haberleri... Adalet Bakanı Akın Gürlek, katıldığı programda önemli açıklamalarda bulundu. Uşak ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma suçlamalarıyla yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında tutuklanan Uşak Eski Belediye Başkanı Özkan Yalım ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'in etkin pişmanlıktan faydalandığını açıkladı.

"BİLDİKLERİNİN TAMAMINI ANLATMASI LAZIM"

'Etkin pişmanlıktan faydalanacak olanların samimi olması lazım, bildiklerinin tamamını anlatması lazım' diyen Bakan Gürlek, "Özkan Yalım'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına etkin pişmanlıktan beyanda bulunduğunu duydum. Antalya Büyükşehir Belediyesi davası Gökhan Böcek'in etkin pişmanlık beyanları alındı" ifadelerini kullandı.

"GENELDE OLUMLU DAVRANDIK"

Bakan Gürlek, şöyle devam etti:

"Etkin pişmanlık bir indirim sebebi. Bizde bunları genelde tahliye ettik olumlu davrandık. Şahıs cezaevinden dilekçe ile başvuruyor. Avukatı da başvurabilir. Avukatları ile bildiklerini anlatıyor. Delillendirilmesi lazım. Yani burada genelde etkin pişmanlıkta bulunanlar bazı bilgileri kendisiyle ilgili bilgileri saklayabiliyorlar. Samimi beyan da bulunduğuna kanat getirilmesi lazım. Burada takdir etkisi tamamen savcılığa ait. İsterse tahliye edebilir, isterse beyanlara itibar etmeyecekse tutukluluk devam edebilir."

MAL VARLIKLARINA EL KONULMUŞTU

Antalya'daki soruşturma kapsamında tutuklu Muhittin Böcek, oğlu Gökhan Böcek ve İstanbul'daki soruşturma çerçevesinde geçtiğimiz hafta tutuklanan gelini Zuhal Böcek ve torununun taşınmaz mallarına, banka hesaplarına ve kripto hesapları olmak üzere tüm mal varlıklarına el konulmuştu.

RÜŞVET SORUŞTURMASINDA TUTUKLANMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Uşak Belediyesince düzenlenen ihalelere fesat karıştırılması, usulsüz birtakım iş ve işlemler için esnaftan rüşvet talebinde bulunulması, Uşakspor'a yardım/bağış adı altında yüksek miktarlarda para toplanması iddiaları ile ilgili olarak "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Belediye Başkan Yardımcısı Halil Arslan, belediyenin Muhasebe ve Finansman Müdürü Hüseyin Yaman, Özel Kalem Müdürü Hasan Doğukan Kurnaz, makam şoförü Murat Altınkaya, belediye personeli Cihan Aras ve İsmail Özçelik, Uşak Haber Medya Şirketi Sahibi Murat Baş ile Mustafa Yalım tutuklanmıştı.

CHP'DEN İHRAÇ EDİLDİ

Görevden uzaklaştırılan CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım partisinden ihraç edildi.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
