SON DAKİKA I Bakan Gürlek duyurdu: Özkan Yalım etkin pişmanlıktan ifade verdi
Son Dakika Haberleri... Adalet Bakanı Akın Gürlek, katıldığı programda önemli açıklamalarda bulundu. Uşak ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma suçlamalarıyla yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında tutuklanan Uşak Eski Belediye Başkanı Özkan Yalım ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'in etkin pişmanlıktan faydalandığını açıkladı.
"BİLDİKLERİNİN TAMAMINI ANLATMASI LAZIM"
'Etkin pişmanlıktan faydalanacak olanların samimi olması lazım, bildiklerinin tamamını anlatması lazım' diyen Bakan Gürlek, "Özkan Yalım'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına etkin pişmanlıktan beyanda bulunduğunu duydum. Antalya Büyükşehir Belediyesi davası Gökhan Böcek'in etkin pişmanlık beyanları alındı" ifadelerini kullandı.
"GENELDE OLUMLU DAVRANDIK"
Bakan Gürlek, şöyle devam etti:
"Etkin pişmanlık bir indirim sebebi. Bizde bunları genelde tahliye ettik olumlu davrandık. Şahıs cezaevinden dilekçe ile başvuruyor. Avukatı da başvurabilir. Avukatları ile bildiklerini anlatıyor. Delillendirilmesi lazım. Yani burada genelde etkin pişmanlıkta bulunanlar bazı bilgileri kendisiyle ilgili bilgileri saklayabiliyorlar. Samimi beyan da bulunduğuna kanat getirilmesi lazım. Burada takdir etkisi tamamen savcılığa ait. İsterse tahliye edebilir, isterse beyanlara itibar etmeyecekse tutukluluk devam edebilir."