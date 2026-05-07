SON DAKİKA I Bakan Gürlek duyurdu: Özkan Yalım etkin pişmanlıktan ifade verdi

Antalya'daki soruşturma kapsamında tutuklu Muhittin Böcek, oğlu Gökhan Böcek ve İstanbul'daki soruşturma çerçevesinde geçtiğimiz hafta tutuklanan gelini Zuhal Böcek ve torununun taşınmaz mallarına, banka hesaplarına ve kripto hesapları olmak üzere tüm mal varlıklarına el konulmuştu.

RÜŞVET SORUŞTURMASINDA TUTUKLANMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Uşak Belediyesince düzenlenen ihalelere fesat karıştırılması, usulsüz birtakım iş ve işlemler için esnaftan rüşvet talebinde bulunulması, Uşakspor'a yardım/bağış adı altında yüksek miktarlarda para toplanması iddiaları ile ilgili olarak "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Belediye Başkan Yardımcısı Halil Arslan, belediyenin Muhasebe ve Finansman Müdürü Hüseyin Yaman, Özel Kalem Müdürü Hasan Doğukan Kurnaz, makam şoförü Murat Altınkaya, belediye personeli Cihan Aras ve İsmail Özçelik, Uşak Haber Medya Şirketi Sahibi Murat Baş ile Mustafa Yalım tutuklanmıştı.

CHP'DEN İHRAÇ EDİLDİ

Görevden uzaklaştırılan CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım partisinden ihraç edildi.

