Vakıflar Genel Müdürlüğü 24 yılda 5 bin 970 restorasyona imza attı

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), tarihi ve kültürel mirasın korunmasına ilişkin çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. VGM tarafından 24 yılda yurt içinde ve dışında toplam 5 bin 970 vakıf eseri ihya edildi. Halihazırda 112 restorasyon projesiyle devam ediyor.

24 YILDA BİNLERCE ESER İHYA EDİLDİ

Türkiye'nin dört bir yanında ve yurt dışında yürütülen restorasyon faaliyetleri kapsamında camilerden külliyelere, hanlardan köprülere kadar çok sayıda vakıf eseri yeniden ayağa kaldırıldı. Toplam 5 bin 970 restorasyonun tamamlanarak kültürel mirasın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması hedeflendi.

112 RESTORASYON ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

VGM'nin halihazırda yurt içi ve yurt dışında yürüttüğü 112 restorasyon projesi bulunuyor. Tarihi mirasın korunması çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.