Vakıflarımızı geleceğe aktaracağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Vakıf Haftası Kutlama Programı'nda konuştu: Mimari, zarafet, vakıf ve medeniyet kavramlarına baktığımızda hepsinin birbirini tamamlayıp beslediğini, büyütüp zenginleştirdiğini görüyoruz. Zira tevarüs ettiğimiz tarih, kültür ve kimlik hazinesi mimariyi zarafetle buluşturmuş, zarafeti vakıf hizmetleriyle taçlandırmış, vakıf müktesebatını ise dünyada eşi benzeri olmayan bir medeniyet şölenine dönüştürmüştür. Bu şölenin en coşkulu, en estetik unsurları ise üç kıtadaki ecdat yadigârı eserlerde net bir şekilde ve göz alıcı surette tecessüm etmiştir. Camilerimiz, medreselerimiz, kütüphanelerimiz, şifahanelerimiz aynı şekilde çeşmelerimiz, su kemerlerimiz, imarethanelerimiz, hanlarımız, köprülerimiz, kervansaraylarımız ve daha nicesi, insanlığa yeni bir pencere açan vakıf medeniyetimizin birer nişanesidir. İnsana hizmeti amaçlayan vakıf kültürümüz, milletimizin en güzel hasletlerinden biridir. Bir emanet olan bu kültürü korumak, bu eserlerin ihtiva ettiği mana ve değerler evrenini yaşatmak, tüm bunları gelecek kuşaklara aktarmak hepimiz için kritik önemdedir. Milletimizi millet yapan değerlerin üzerine titremeye devam edeceğiz.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'müzün 102. kuruluş yıldönümünü tebrik ediyorum. Bir yılda restorasyonu tamamlanan 202 vakıf eserimizin toplu açılışını gerçekleştireceğiz. Kahramanmaraş'taki Ulu Cami'mizin, Beyazıt Medresesi Türk Vakıf Hat Sanatları Müzesi'nin, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Topkapı Yerleşkesi Mühendislik Fakültesi ile Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültelerinin ve Kuzey Makedonya'nın Manastır şehrindeki Hacı Mahmut Bey Cami'mizin kurdelelerini hep birlikte keseceğiz.

MEDENİYETİMİZİ UNUTTURMAYA ÇALIŞTILAR



KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY: Biz binlerce yıllık bir devlet geleneğinin, dünyada bir eşine daha rastlanmayacak büyük bir medeniyetin mirasçılarıyız. Bu medeniyetin barındırdığı somut ve soyut değerler çok uzun yıllar örselendi, yok sayıldı, unutturulmaya çalışıldı. Gönül coğrafyamız inkâr edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesi bu gidişatı değiştirdi. Bu doğrultuda Türk-İslam medeniyetinin varlık ve büyüklük nişaneleri, ecdadımızın uzandığı her iklimde yeniden ayağa kaldırılıyor.

ECDAT YADİGÂRLARI IŞIL IŞIL

Vakıflar Genel Müdürlüğü, tarihi ve kültürel mirasın korunmasına ilişkin çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. VGM tarafından 24 yılda yurtiçinde ve dışında toplam 5 bin 970 vakıf eseri ihya edildi. VGM'nin halihazırda yurtiçi ve yurtdışında yürüttüğü 112 restorasyon projesi bulunuyor.

EREN VAKFI'NA ÖDÜL

Yılın Vakfı ödülünü tevdi edeceğimiz Eren Vakfı işte bunlardan biridir. Maddi imkânsızlıklardan ötürü eğitim ve öğretim faaliyetlerinde sıkıntı yaşayan öğrenci ve öğretmenlere destek olan Eren Vakfı'mızı tebrik ediyorum.

CHP 'BURS' DİYEREK ŞEHİRLERİ HARACA BAĞLATTI

Paradan, ranttan, şahsi çıkarlarından başka siyasi kıblesi olmayanlar her fırsatta vakıf ve derneklerimizi hedef alsalar da; insanlığa, hizmete adanmış yürekleri bu kutlu mücadelelerinden vazgeçiremiyorlar. Milli ve manevi değerlerine bağlı bir gençliğin yetişmesinden nerede bir mazlum varsa imdadına koşmaya kadar farklı alanlarda inşallah faaliyet gösteren vakıflarımız, milletimizin kıvanç kaynağı olmayı sürdürüyor. Çalana çırpana, "Öğrenciler için burs topluyoruz" diyerek yönettiği şehri haraca bağlayanlara ses çıkarmayıp bu milletin evlatları için samimiyetle koşturanlara engel çıkaranları sadece maşeri vicdana havale ediyoruz. Onlar ne yaparsa yapsın; biz hükümet olarak iyilikte, yardımlaşmada, dayanışmada yarışanları desteklemeye aynı kararlılıkla devam edeceğiz. İnsan, insanın şifasıdır. Bu inançla bir yaralı gönüle merhem olmaya, bir ihtiyaç sahibinin elinden tutmaya, milletimizin istikbal davasına omuz vermeye çalışan tüm vakıf ve derneklerimizin yanında olacağız.

Divitinde mürekkep kalmayan talebelere mürekkep temin edilmesinden şehit ve sahabe türbelerinin tamir edilmesine, bitkilerin, tohumların ve göç yolundaki leyleklerin korunmasından kimsesiz hastaların tedavisine kadar bizim vakıf geleneğimiz böylesine güçlü, bu derece kapsayıcı, kuşatıcı, kucaklayıcı bir yapıya sahiptir.