300 çiftin evini diyanet düzecek

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Türkiye Diyanet Vakfı'nca (TDV) hayata geçirilen 'İki İnsan Bir Hayat' projesinin tanıtım toplantısında konuştu. Ailenin korunması ve gençlerin evlilik yolunda desteklenmesi amacıyla başlatılan projenin detaylarını paylaşan Arpaguş, 300 genç çifte 500 bin lira tutarında evlilik desteği sağlayacaklarını bildirdi. Projeden yararlanmaya hak kazanan çiftlerin bugün açıklanacağı bildirildi. Arpaguş konuşmasında, aileyi 'huzur ve güven limanı' olarak tanımlayarak, "Kuşkusuz söz konusu isteğin karşılanacağı yegâne sosyal yapı, bireyin en yalın ve doğal haliyle kabul gördüğü; ruhsal, duygusal ve zihinsel olarak itminan bulduğu güvenli bir sığınak olan aile yuvasıdır. İnsanın yeryüzü serüveninin aile ile başlaması, bu hakikatin bir yansımasıdır" dedi. Yeni medya mecraları ve modern hayat tarzı üzerinden ailenin hedef alındığını belirten Arpaguş, toplumsal değerlerdeki erozyona dikkati çekti.

EVLİLİK OKULU İLE BİLİNÇLİ YUVALAR KURULACAK

Maddi desteğin yanı sıra gençlerin evliliğe manevi olarak da hazırlanacağını ifade eden Arpaguş, "Proje kapsamında genç çiftlerimize yönelik 'Evlilik Okulu Seminerleri' gerçekleştireceğiz. Alanında uzman isimler tarafından çiftlerimize yönelik aile içi iletişim ve sorumluluk bilinci ekseninde eğitimler vereceğiz" diye konuştu.

YETİM VE ÖKSÜZ GENÇLERE 500 BİN TL

Projenin temel amacının özellikle yardıma muhtaç gençlere el uzatmak olduğunu belirten Arpaguş, "Bu projeyle, özellikle hayatın yükünü erken yaşta omuzlamak zorunda kalan yetim ve öksüz genç kardeşlerimize öncelik tanıyarak onların yanında olmayı amaçlıyoruz. Hak sahibi çiftlerimiz belirlenecek, ardından çevrim içi olarak planlanan 'Evlilik Okulu Seminerleri' başlatılacak" dedi. Proje kapsamında destek almaya hak kazanan çiftler, 1 Haziran-30 Eylül 2026 tarihleri arasında müftülüklerde gerçekleştirilecek resmi nikâhlarının ardından 500 bin lira tutarındaki çeyiz desteğinden faydalanacak. 300 genç 500 bin liralık destekten yararlanacak" dedi.