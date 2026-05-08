Bakan Memişoğlu: “Bitlis’ten başka illere hasta sevkini engelleyeceğiz”

Program kapsamında ilk olarak Bitlis Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Memişoğlu, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bitlis'te sağlık alanında yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunan Bakan Memişoğlu, vatandaşların sağlık hizmetlerine daha hızlı ve kaliteli şekilde ulaşabilmesi için yatırımların sürdüğünü belirtti. Kentteki hastaneler, sağlık personeli kapasitesi ve devam eden projeler hakkında da konuşan Memişoğlu, sağlık altyapısının güçlendirilmesi adına çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

Bakan Memişoğlu, açıklamasında şu ifadelerde yer verdi: "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı kapsamında illerimize ulaşıyoruz. Bugün tarihimizin, medeniyetimizin en önemli şehirlerinden Bitlis'imizi ziyaret ediyoruz. Burada sağlık hizmetlerini değerlendireceğiz. Daha iyi insanlarımıza sağlık hizmeti sunmak için Sayın Valimiz, Milletvekilimiz, Başkanlarımızla beraber Bitlis'in sağlıkla ilgili durumunu yerinde görmek için buradayız. Öncelikle olarak Bitlis sağlıkla ilgili 365 yatağı varken, bugün 1065 yatağıyla 20 senede sağlıkta dönüşümde sağlık yatırımlarının önemli yerlerinden bir tanesi olmuş. Biz bunu daha da geliştirmek istiyoruz. Biliyorsunuz Güroymak ve Hizan'da hastanelerimizi planladık ve en kısa zamanda da inşaatlarına başlayacağız. Bu hastanelerimiz fiziki olarak gerçekten çok iyi hastanelerimiz olacaklar ve 50'şer yataklı, 25 odalı hastanelerimizle insanlarımıza daha hizmet vereceğiz. Burada aynı zamanda da sağ olsunlar bağışçılarımızla da beraber yaptığımız güzel bir hastanemiz daha var. Bu hastanemizle beraber Bitlis aynı zamanda tıp fakültesiyle öğrenci yetiştirmesiyle üniversite anlamında da sağlığa hizmet edecek bir hale gelecek. Bu konuda da emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bizler de Bitlis'te, Tatvan'da, Güroymak'ta, Hizan'da ve bütün ilçelerimizde daha iyi sağlık hizmeti vermek için de bugün çalışacağız. Ben özellikle şunu ifade etmek istiyorum ki öncelikle olarak sağlıklı kalmamız lazım. Onun için Sağlıklı Hayat Merkezlerimizde iki tane var Bitlis'te. Onların da daha aktif olmasını istiyoruz. Aile hekimlikleriyle de ilgili yeni düzenlemeler yaptık. Bitlis halkının kendi aile hekimiyle daha çok buluşması için de elimizden gelen bütün imkanları kullanacağız. Ben herkese teşekkür ediyorum. Bitlis'imizin bu güzel ilimizin daha iyi sağlık hizmeti sunması için Bakanlık olarak da bütün ekibimizle buradayız. İnşallah birçok hizmeti daha iyi hale getireceğiz. Çünkü anjiyo cihazını yenileyeceğiz. Yeni bir anjiyo cihazı da alacağız. Burada Bitlis'ten başka ile hasta gitmesini engelleyecek şekilde bütün planlamalarımızı yapacağız ve Bitlis'i sağlık anlamında da Türkiye'nin iyi şehirlerinden bir tanesi haline getireceğiz."

Valilik ziyaretinin ardından Bitlis Belediyesi'ni de ziyaret eden Bakan Memişoğlu, kentte yürütülen çalışmalar hakkında Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay'dan bilgiler aldı.

