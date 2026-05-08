Bakan Memişoğlu’ndan gençlere çağrı

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Bitlis'te gençlere önemli mesajlar verdi. Bitlis Eren Üniversitesi tarafından düzenlenen "1. Uluslararası Sağlık ve Tıp Bilimleri Kongresi"nde konuşan Memişoğlu, gençlere idealizm, adanmışlık ve insan sevgisini kaybetmemeleri çağrısında bulundu. Türkiye'nin iyilik ve barış medeniyetinin temsilcisi olduğunu vurgulayan Memişoğlu, "İdealizminizi, adanmışlığınızı ve insanlığa sevginizi hiçbir zaman kaybetmeyin" dedi.

Bakan Memişoğlu, Türkiye'nin çevresinde maalesef birçok çatışmanın olduğu, kardeşin kardeşe kırdırıldığı veya bu coğrafyada 70 bine yakın insanın öldürüldüğü bir coğrafyada yaşandığını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin bu coğrafyada örnek barış ve gelişmeyi gösteren bir ülke olduğunu söyledi.

Bakan Memişoğlu, Türkiye'nin bir medeniyet geçmişi olduğunu belirterek şunları söyledi: "Bizler Bitlis gibi gerçekten iyilik ve doğruluk, barış medeniyetinin temsilcileriyiz. Bitlis'te başlamış ve insanlığa iyilik yapan Onları barış içinde yaşamaya teşvik eden hem inancın hem bir medeniyetin temsilcileriyiz. Özellikle genç arkadaşlara söylüyorum. Bunu hiç unutmayın. Bugün çevremizdeki maalesef kötülüğü görüyorsunuz. İnsanların birbirini öldürdüğü, katlettiği veya kardeşin kardeşe kırıldığı bir dünyada biraz materyalist, biraz bencil bir dünyada kötülüğün hakim olduğu bir dünyada ve dünya zamanında yaşıyoruz. Siz kötülüğü eleştirebilirsiniz. Ama kötülük kendi işini yapıyor.

Burada sorgulanması en önemli en önemli şey biz iyilik medeniyetinin insanları olarak iyilik medeniyetinin hele sağlıkçılar, iyiliğin temsilcileri olarak ne yapıyoruz sorusudur. Biz daha çok çalışıp daha çok etmemiz, daha kuvvetli olmamız, birlikte hareket etmemiz gerek. Maalesef bazen bizim duygusallığımızı, iyi niyetimizi kullanıp birbirimize çatıştırarak bu enerjimizi yok ediyorlar. Bizler farklılıklarını bir araya getirerek onu güçlü hale getirerek dünyayı yönetmişiz, üç kıtayı yönetmişiz. Onun için yine farklı haklılıklarımızı bir araya getireceğiz. İyilik tarafı olarak yeniden medeniyetimizi dünyanın etkin söz sahibi ve bugün kötülüğün yapamayacağı, kötülüğünü yapamayacağı zaman dilimine ulaştırmamız lazım. Onun için gençler sizlerin esas hedefi bu olmalı."

Bakan Memişoğlu, "Ben biliyorum ki bugün internet dünyasında, sosyal medyada birçok parametre ile karşılaşıyorsunuz. Ama şunu unutmayın. Yaşam bir hoş seda. Sizler gibi bizler de gençtik. Bu dünyaya bir hoş seda bırakıyorsunuz. Gelip geçici bir dünyadan bahsediyoruz. Sonu olan, sonu belli olan bir dünya hayatından bahsediyoruz. Onun için bu dünyada Hoşsedayı nasıl bırakırım diye düşüneceksiniz. Bu hoş sedayı bırakırken sıfattan, makamdan çok sizin kendinizin yaptıkları ve kendinize saygınızla alakalı bir şeydir hayat. Yani şunu ifade etmek istiyorum. İdealizm, adanmışlık bunlar esasında hayatın anlamını ifade eder. Maalesef günümüzde idealizm, adanmışlık, empati veya iyilik tarafının göz ardı edilmeye çalıştığı bir süreçten geçiyoruz ve sizler bu sürece muhatap oluyorsunuz. Onun için idealizminizi, adanmışlığınızı ve insanlığa sevginizi kaybetmeyin. Geçmişimize bakın. Bazı insanların ismiyle anarsınız. Bazı insanlar çok zengin olabilir, sıfat sahibi olabilir, makam sahibi olabilir. Ama kimse onları hatırlamaz. Onun için hatırlanacaksanız adanmışlığınızı, idealinizi hiçbir zaman kaybetmeyeceksiniz" dedi.

"SAĞLIKTA İNANILMAZ İŞLER YAPTIK"

Bakan Memişoğlu sağlıkta yapılan yatırımları da dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Son 25 senede biz gerçekten sağlıkta inanılmaz işler yaptık. Bakın sadece Bitlis'te 365 hasta yatağı varken ki bunların çoğu koğuş sistemi, eski sistemken, bugün 1065 tane hasta yatağımız var. Ve herkesin en az 12 kere senede sağlık hizmeti alabildiği bir sağlık ulaşılabilirliğimiz var. Ama bunu daha iyi hale getirmemiz gerekiyor. Başka bir şey yapmamız gerekiyor. Bedenimize, sağlığımıza Dikkat edip sağlıklı kalmamız da gerekiyor. Onun için biz ne diyoruz? Bağımlılıktan uzak durun, sigara içmeyin, beslenmenize dikkat edin, hareketli olun. Çünkü bedeninize bakın sağlıklı kalın. Öncelikli olarak sağlıklı kalmanızı istiyoruz. Ve Türkiye Sağlık Hizmeti sunduğu kadar sağlık teknolojisini de bilgisini de üretebilir insan gücüne sahip. Ne kadar bina yaparsanız yapın yapın. Ne kadar maddi geliriniz de olursa olsun eğer beşeri sermayeniz yani insan gücünüz kuvvetli değilse o geçici gelip geçici olur. Bizim en büyük şansımız Türkiye'nin sağlıktaki insan gücünün yani beşeri sermayesinin çok iyi yetişmiş ve adanmış olmasıdır. Covid'de de depremde de bunu gördük. Onun için bu beşeri sermayesinin daha kaliteli olması daha iyi olması için daha iyi olması için uğraşıyoruz. Buradaki insanlarımızın, öğrencilerimizin gelecekte sağlığı yetiştiren insanların iyi yetişmesini istiyoruz. Onun için biz öğretim üyeleri, anabilim dallı başkanlıkları kalitesi gelişme aşamasında olan her Tıp Fakültesi ile işbirliğine hazırız."

Bakan Memişoğlu konuşmasının sonunda, "Bir sağlık bakanı olarak sağlıklı kalmanızı istiyorum. Birlikte hareket etmenizi istiyorum. Ben bu üniversiteyi kuranlardan, bu konferansı yapanlardan Allah razı olsun diyorum. Gerçekten Bitlis'in farklı bir yüzüyle karşılaşmış durumdayım. Hem iyiliği Ahmet Eren gibi vakfıyla, kazandıklarını kendi memleketine vefasıyla, idealizmle birleştirmiş. Üniversitesiyle, devletin, kamuoyunun sosyal tarafıyla, eğitim tarafıyla bir araya gelmiş bir Bitlis görüntüsüyle karşılaştığım için çok mutluyum." diyerek sözlerini tamamladı.

Bakan Memişoğlu konuşmasının sonunda Bitlis'te çeşitli yatırımlar yapan ve Tıp Fakültesi Hastanesini yapan iş insanı Ahmet Eren'e plaket verdi. Program çekilen toplu fotoğrafın ardından sona erdi. Programda Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu ve Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş'ta birer konuşma yaptılar. Bakan Memişoğlu, sırasıyla Mutki Belediyesi ve Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi ziyaretinin ardından kentten ayrıldı.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör