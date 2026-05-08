CHP’den Halkevleri’ne skandal şart: ‘Ud değil, Batı enstrümanı çalın’

Tarihçi ve yazar Murat Bardakçı'nın titiz arşiv çalışmasıyla hazırladığı ve Turkuvaz Kitap tarafından yayımlanan "Peygamber Torununa Mektuplar" kitabı, erken Cumhuriyet Dönemi'nin kültür politikalarına ilişkin dikkat çeken bir belgeyi yeniden gündeme taşıdı. Kitapta yer alan tarihi yazışmaya göre, dünyaca ünlü udi ve çellist Şerif Muhiddin Targan'ın Halkevi'nde konser verebilmek için yaptığı başvuruya, Osmanlı Meclis-i Mebusanı ve TBMM'de milletvekilliği yapmış, CHP Sanat İşleri Yöneticisi Salâh Cimcoz tarafından "alafranga müzik" ve Batılı enstrüman şartı getirildiği ortaya çıktı.

HALKEVİ'NDE 'ALAFRANGA' ŞARTI

1934 ile 1936 yılları arasındaki döneme tarihlenen, Cumhuriyet Halk Fırkası Kâtib-i Umumîliği antetli mektupta, Fahri Korutürk'ün kayınpederi olan Salâh Cimcoz'un şu ifadeleri yer alıyor: "Pek muhterem Muhiddin Beyefendi, iltifatnamenizi aldım.

Arzunuzla meşgul oldum. Halkevi'nde vesairede konser verebilirsiniz. Halkevi'nde verilecek konserin yalnız alafranga olması ve uddan gayrı âletlerle icra olunması şarttır. Her ne kadar konseriniz mebusanın tatiline tesadüf ediyorsa da sizi memnun edecek münevver bir kalabalık temin edebileceğimizi tahmin ediyorlar. İltifatlarınızı Fazıl Ahmed Beyefendi'ye söyledim. Mütekabilen hürmetlerimi takdim eder, hürmetlerimle ellerinizi sıkarım, arz-ı tazimat eylerim beyim efendim."