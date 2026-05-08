Deprem bölgesine yeni gençlik merkezi

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilecek olan İkizce 2. Bölge Gençlik Merkezi'nin temeli düzenlenen törenle atıldı. Törene Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, İnönü Üniversitesi Rektörü Nusret Akpolat, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan ile çok sayıda davetli katıldı.

"YEPYENİ BİR ŞEHİR"

Törende konuşan Başkan Er, göreve geldikleri ilk günden itibaren depremin yaralarını sarmaya öncelik verdiklerini belirterek, İkizce bölgesinin Malatya'nın yeni yaşam merkezlerinden biri haline geldiğini söyledi. Bölgede 28 bin konutun inşa edildiğini ifade eden Er, ulaşım ve altyapı yatırımlarının da eş zamanlı sürdüğünü kaydetti. İkinci viyadük projesiyle trafik yoğunluğunun azaltılmasının hedeflendiğini belirten Er, alternatif ulaşım yolları üzerinde çalışmaların devam ettiğini dile getirdi. İkizce 2. Bölge'de inşa edilecek gençlik merkezinin 2 bin 341 metrekare kapalı alana sahip olacağını açıklayan Başkan Er, merkez içerisinde sportif, kültürel, sosyal ve eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirileceğini söyledi. Malatya'yı spor ve kütüphaneler şehri yapmayı hedeflediklerini ifade eden Er, şehir genelinde gençlik, spor ve kültür merkezlerinin yanı sıra yeni spor tesislerinin de yapımının sürdüğünü belirtti. Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit ise İkizce'nin planlı yapılaşmasıyla Malatya'nın önemli yaşam merkezlerinden biri haline geldiğini ifade ederek, bölgenin sosyal donatı alanlarıyla daha da güçleneceğini söyledi. Konuşmaların ardından yapılan dua sonrası protokol üyeleri tarafından butona basılarak ilk harç döküldü ve İkizce 2. Bölge Gençlik Merkezi'nin temeli atıldı.