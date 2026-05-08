Erdoğan yeniden aday olabilir

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, TBMM'de parlamento muhabirleriyle yaptığı basın sohbetinde Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sürecin uzaması halinde tıkanma riski doğacağını belirten Yapıcıoğlu, şiddet sorunu ile Kürt meselesinin ayrılması gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili konuşan Yapıcıoğlu, seçim tarihinin öne alınması halinde Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden aday olabileceğini dile getirdi. CHP'li belediyelere yönelik iddialar için ise "Rezalet boyu aşmış" ifadelerini kullandı.