Fırlatma testi için geri sayım başladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) savunma sanayiine yalnızca kullanıcı bakış açısıyla değil, aynı zamanda teknoloji geliştiren, yön veren, sektörün gelişimini hızlandıran ve stratejik düzeyde konsept üreten bir vizyonla yaklaşıyor.

YAKITI TAMAMEN MİLLİ

MSB, SAHA 2026'ya damga vuran MSB Ar-Ge yapımı sistemler için yol haritasını açıkladı. Bakanlık, ilk kez SAHA'da görücüye çıkan 6 bin kilometre menzilli kıtalararası balistik füze Yıldırımhan'la ilgili olarak değerlendirmede bulundu.

MSB, Türkiye savunma sistemleri içinde adeta bir kuvvet çarpanı olarak konumlanan Yıldırımhan'ın yakıtının da yerli ve milli imkânlarla üretildiği bilgisini verdi. Açıklamada "Yıldırımhan füze sisteminde kullanılan asimetrik dimetilhidrazin (UDMH) ve azot tetra oksit türevi sıvı yakıtlar Ar-Ge merkezimiz tarafından yerli imkânlarla üretilmektedir. Söz konusu yakıt teknolojisi; uzun süre depolanabilme, düşük sıcaklıklarda çalışabilme ve yüksek enerji üretme özellikleri sayesinde füze sistemlerine yüksek hareket kabiliyeti kazandırmaktadır" ifadelerine yer verildi.

SAHA TESTİ YAPILACAK

MSB ayrıca "3 ton harp başlığı taşıma kapasitesine sahip Yıldırımhan füze sistemine yönelik laboratuvar test süreçleri başarıyla tamamlanmış olup saha testlerine ilişkin çalışmalar planlanan takvim doğrultusunda sürdürülmektedir'' açıklamasında bulundu.

İNSANSIZ DENİZALTI TENGİZ

Deniz tarafında ise TCG Anadolu merkezli yeni konsept öne çıkıyor. STM'nin tanıttığı Tengiz otonom sualtı aracı; ağır torpido, akıllı mühimmat, 400 metre üzeri görev derinliği ve 20 günü aşan operasyon süresiyle Türkiye'nin insansız deniz harp konseptinde yeni aşamaya geçtiğini gösteriyor.

SÜPER ŞİMŞEK RADARLARI ATLATIYOR

En dikkat çekici başlıklardan biri ise TOLUN-EW ve Süper Şimşek tarafında ortaya çıkan "aldatma harp konsepti". Sistem, radarları yanıltırken, Süper Şimşek'in 20 savaş uçağıymış gibi radar izi bırakmasına olanak sağlıyor. TUSAŞ'ın Süper Şimşek sistemi roket destekli kalkışla pistsiz görev yapabiliyor, harp ortamlarında mobil kullanım avantajı sağlayabiliyor.

TOLUN: SİHA'LARA KESKİN GÖZ

Tolun ailesine eklenen TOLUN-L, TOLUN-F ve TOLUN-EW varyantları özellikle önemli. TOLUN-L'nin lazer arayıcı başlığı sayesinde SİHA'ların hedef angajman menzilinin yaklaşık iki katına çıkacağı belirtiliyor. Bu durum, özellikle Bayraktar AKINCI ve ANKA-3 gibi platformların güvenli mesafeden operasyon kabiliyetini artırabilir.

KAAN'IN MİLLİ MOTORU HAZIR

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler bu hafta SAHA EXPO'da yapılan haftalık bilgilendirme toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Güler, KAAN savaş uçaklarında da kullanılacak GÜÇHAN Turbofan Jet Motoru'ndan 6 adet üretildiği bilgisini paylaştı. Güler, Milli Savunma Bakanlığı Araştırma-Geliştirme Merkezi tarafından geliştirilen motorun 42 bin lbf (paund kuvvet) itki gücüne sahip olduğunu ve kalifikasyon testlerinin bu yıl içerisinde gerçekleştirileceğini söyledi. Bakan Güler, motorların test ve kalibrasyon süreçlerini Kasım 2026'dan itibaren gerçekleştirmeyi planladıklarını belirtti.

TÜRK ÜRÜNLERİ KAPIŞ KAPIŞ

SAHA'da yüzlerce milli ve yerli ürün sahneye çıkarken, çok sayıda ülkeden de anlaşma haberleri gelmeye başladı.

Ukrayna, İspanya, Endonezya'nın yanı sıra Irak ve Japonya gibi pek çok ülke alım için anlaşmalar imzaladı.

SAHA'nın ilk günü Baykar, 12 uçaklık KIZILELMA'nın satışı için imza attı.

Pasifik Teknoloji, adı açıklanmayan "dost ülkeye" 100 bin kamikaze dron tedarikini öngören bir anlaşma imzaladı.

İspanya, KAAN için görüşmelere başlarken, Irak, artan insansız hava aracı ve füze tehditlerine karşı Türkiye'den 20 adet hava savunma sistemi satın alacak.

Japonya ve Türkiye, savunma sanayii alanındaki ikili işbirliğini hızlandırmayı teyit eden bir belge imzaladı.

CHP LİDERİ ÖZEL HAYRAN KALDI

ROKETSAN'ın Sinop'taki füze denemelerini hedef alan ve 'Balıklar korkuyor, füze testi yapmayın' diyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, SAHA 2026 Fuarı'nı ziyaret etti. Stantları gezen Özel, şunları söyledi: "Etkilenmediğim hiçbir şey yok, hepsi harika. KAAN'ın yerli ve milli motorunu gösterdiler. 2030'dan itibaren kendi motorumuzla uçacağız. Beyin göçü yapmış gençlerimizin ülkeye geri dönüş yaptığını öğrendim. Umut verici şeyler gördüm, gurur duydum. KAAN'ın başarısını kimse küçük görmesin. Bu Gazi Mustafa Kemal'in koyduğu hedeftir. Kim bir tuğla koyduysa Allah razı olsun."

5 ÜLKE KAAN'I BEKLİYOR

KAAN'a daha önce Suudi Arabistan, Pakistan, Endonezya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de ilgi gösterdiği, Endonezya'nın da 48 adet KAAN için yaklaşık 10 milyar dolarlık anlaşma yaptığı açıklanmıştı. Son olarak İspanya KAAN'a talip oldu. KAAN'ın 2028'den itibaren aktif hizmete girmesi hedefleniyor.