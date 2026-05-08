İlkokulda din eğitimi daha erken başlamalı
İLKE Vakfı Eğitim Politikaları Araştırma Merkezi'nin (EPAM) hazırladığı "Türkiye'de İlkokullarda Din Eğitimine Erişim Sorunu" başlıklı rapor, ilkokullarda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (DKAB) dersinin yalnızca 4. sınıfta başlamasını yeniden gündeme taşıdı. Vakfın Üsküdar'daki merkezinde düzenlenen tanıtım toplantısında kamuoyuyla paylaşılan 30 sayfalık rapora akademisyenler, eğitimciler, lisansüstü öğrenciler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Programın açılışında konuşan İLKE Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Av. Ahmet Sait Öner, raporun eğitim politikalarına katkı sunmayı hedeflediğini söyledi. Raporun tanıtımını yapan Prof. Dr. Recep Kaymakcan, erken çocuklukta din eğitimine yönelik tartışmaların çoğu zaman veri temelli değil, ideolojik zeminde yürütüldüğünü söyledi. Kaymakcan, "Son dönemde yapılan çalışmalar erken yaşta verilen eğitimin daha kalıcı olduğunu gösteriyor. Bu durum din ve ahlak eğitimi için de geçerli. Daha erken başlamalı" dedi.