İmamoğlu’nun Nama’sı 5 duruşmadır kayıp

HP'nin 2023 yılındaki olaylı kurultayına dönük ceza davasının 5. duruşması önceki gün gerçekleştirilmiş, dava 1 Temmuz'a ertelenmişti. Davada, tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 12 sanık, 'oylamaya hile karıştırma' suçlamasıyla yargılanıyor. Sanıklar arasında yer alan ve Ekrem İmamoğlu'na yakınlığı ile bilinen İBB Beltur Yönetim Kurulu Başkanı Özgen Nama ise kasımdan bu yana devam eden duruşmaların hiçbirine katılmayarak savunmasını vermedi. 6 Mayıs duruşmasında da savunma vermemesi üzerine mahkeme, sonraki duruşma için Nama'nın SEGBİS ile duruşma salonunda hazır edilmesi talimatını verdi.