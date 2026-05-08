İsrail bölgemizin güvenlik sorunu

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile baş başa görüşmesi ve Yüksek Düzeyli Strateji Konseyi Toplantısı'na katılmasının ardından çeşitli alanlardaki anlaşmaların imza törenine başkanlık etti ve ortak basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan özetle şöyle konuştu: Cumhurbaşkanı Sayın Abdülmecit Tebbun ile beraber stratejik işbirliği konseyimizin ilk toplantısına başkanlık ettik. Kardeşliğimizi daha ileriye taşıyacak kararlar aldık. Türkiye-Cezayir ilişkilerinin lokomotifini, ortak tarihimizden kaynaklanan karşılıklı saygı ve sevgi teşkil ediyor. Bu dayanışma ruhunu bugün sadece ikili münasebetlerimizde değil, birçok uluslararası meselede benimsediğimiz ortak tavırda da görüyoruz.

10 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HEDEFİ: Afrika kıtasındaki en büyük ticaret ortaklarımızdan Cezayir'le işbirliğimizi; enerji, madencilik, ulaştırma ve tarım başta olmak üzere birçok stratejik alanda geliştirmekte kararlıyız. 2023 yılında belirlediğimiz 10 milyar dolarlık ticaret hedefimiz doğrultusunda çabalarımızı artırmış durumdayız. Cezayir'de 1600'ü aşkın firmamız; 8 milyar dolarlık yatırımlarıyla sanayi, madencilik, tarım, inşaat, ilaç sanayii ve altyapı alanlarında önemli proje ve yatırımlara imza atıyor.

İŞBİRLİKLERİNE YENİLERİNİ EKLEYECEĞİZ: Ankara'da düzenlenen iş forumunda özel sektör temsilcilerimiz bir araya geldiler, yeni işbirliği fırsatlarını görüştüler. Önümüzdeki dönemde beraberce çalışarak karşılıklı yatırımlara ve özel sektör işbirliklerine yenilerini ekleyeceğiz.

İŞBİRLİĞİMİZİ HER GEÇEN GÜN İLERLETİYORUZ: İsrail'in tahrik ve tertipleriyle başlayan bölgemizdeki savaş, özellikle enerji piyasalarını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Türkiye olarak Cezayir'le de yıllar önce güvenilir, istikrarlı ve sürdürülebilir enerji işbirlikleri kurduk, geliştirdik. Gelinen aşamada doğalgaz başta olmak üzere enerji tedariki güvenliği konusunda uzun vadeli işbirliğimizi her geçen gün ilerletiyoruz. Yenilenebilir enerji ve yeni teknolojiler alanlarında da ortaklık imkânlarını değerlendirmemiz gerektiği kanaatindeyiz. Madencilik sektöründeki işbirliği potansiyelini de müşterek yatırımlar ve karşılıklı tecrübe paylaşımı yoluyla hayata geçirmeyi amaçlıyoruz. Aramızdaki kardeşlik bağlarını perçinleyecek kültür merkezlerinin karşılıklı olarak faaliyete geçmesine de büyük önem veriyoruz.

FİLİSTİN'DE İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM: Sayın Tebbun ile bölgesel ve uluslararası meselelere dair fikir teatisinde bulunduk. Cezayir'le Afrika'yı ve bölgemizi ilgilendiren temel meselelerde benzer yaklaşımlara sahip olduğumuzu görmekten memnuniyet duydum. Filistin'de iki devletli çözümün en güçlü savunucuları arasındayız. 15 Kasım 1988 tarihinde Filistin Devleti'nin kuruluşu, biliyorsunuz Cezayir'de ilan edildi. Cezayir'in geçtiğimiz iki yılda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeliği sırasında Filistin davasına verdiği desteği takdirle karşıladık.

SURİYE'NİN YENİDEN İNŞASI: Suriye'nin yeniden inşasına katkılarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Türkiye ve Cezayir olarak bölgemizin barış ve güvenliğini çok ciddi şekilde tehdit eden şiddet sarmalının sona erdirilmesinde ortak tutuma sahibiz.

TEBBUN: ORTAK TARİHİMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun da, "Türkiye ile ilişkilerimizi ekonomik alanda çeşitlendirmeyi ve ortak tarihi mirasımıza sahip çıkmayı hedefliyoruz. İsrail işgalini, uluslararası insancıl hukukun ihlal edilmesini, Lübnan'a yönelik açık saldırıları ve Gazze Şeridi'ndeki vahşi uygulamaları kınıyoruz. Bu noktada; söz konusu ihlallerin sona ermesi ve bölgede barışın tesisi için çabaların yoğunlaşması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Filistin halkının başta bağımsız devlet kurma hakkı olmak üzere tüm meşru haklarını garanti altına alan, adil ve kalıcı bir çözümü sağlaması gerekiyor."

TEBBUN'A DEVLET NİŞANI

Basın toplantısının ardından Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Nişanı'nı Abdülmecid Tebbun'a tevcih etti. Tebbun da Cezayir'in en prestijli devlet nişanlarından biri olan "Athir" nişanını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim etti. Athir nişanı, üstün hizmetlerde bulunan devlet adamları ve seçkin kişilere verilen en yüksek dereceli onurlardan biri olarak biliniyor. Arapça'da "Çok değerli", "Seçkin" ve "Üstün" anlamlarına geliyor. Başkan Erdoğan nişan takdim töreninde yaptığı konuşmada, "Ülkemizin en yüksek nişanı olan Devlet Nişanı'mızı size tevcih etmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz. Devlet Nişanı'mızı, ülkelerimiz arasındaki sarsılmaz kardeşliğin güçlü bir nişanesi olarak göreceğinize ve taşıyacağınıza eminim" dedi.

14 ANLAŞMA İMZALANDI

Radyo alanında mutabakat zaptı.

Televizyon alanında mutabakat zaptı.

Yatırım teşviki işbirliği alanında mutabakat zaptı.

Medya dezenformasyonla mücadele alanında işbirliği mutabakat zaptı.

Tercihli ticaret anlaşmasının akdedilmesine yönelik müzakerelerin başlatılmasına ilişkin ortak bildiri teyiti.

Bitki koruma, bitki karantinası işbirliği anlaşması.

Standardizasyon eğitim alanında işbirliği mutabakat zaptı.

Bakanlıklar arası mutabakat zaptı.

Afet ve acil durum yönetimi alanında mutabakat zaptı .

Sürücü belgelerinin karşılıklı olarak tanınması anlaşması.

Bağımsızlık gazisi ve şehit hak sahiplerinin refahına dair mutabakat zaptı.

Uluslararası yolcu eşya taşımacılığı anlaşması.

Posta hizmetleri telekomünikasyon işbirliği mutabakat zaptı.

Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 1. Toplantısı Ortak Bildirisi imzalandı.