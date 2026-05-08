12.Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali programı, Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş'ın ev sahipliğinde devam ediyor. Bugün festival kapsamında şiir dinletileri, söyleşiler ve konserler düzenlenecek. İstanbulensis Şiir Festivali şairlerin buluşma adresi olduğunu belirten Başkan Tombaş, "Şiirin birleştiren, yakınlaştıran ve insanın kalbine dokunan güçlü bir dili olduğuna inanıyoruz. Sultanbeyli'den yükselen bu sesin; dostluğa, kardeşliğe ve ortak insanlık duygusuna katkı sunmasını önemsiyoruz. Şiir Festivalimiz her yıl daha yoğun, daha kapsayıcı bir şekilde devam ediyor. Bugüne kadar 60 farklı ülkeden 130 yabancı şairi, Türkiye'den ise 170 şairimizi Sultanbeyli'mizde misafir ettik. Bu yıl da yerli 30'un üzerinde şairimize ev sahipliği yapıyoruz" dedi.