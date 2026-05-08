Kumrulu başkan Türkiye’ye örnek oldu

Ordu'nun Kumru ilçesinde Belediye Başkanı Yusuf Yalçuva tarafından başlatılan "Aile Teşvik Programı" dikkat çekti.

Belediye meclisinin 04.05.2026 tarihli kararıyla yürürlüğe giren teşvik programına göre, 3'üncü çocuk için 50 bin lira, 4'üncü çocuk için 100 bin lira, 5'inci çocuk için ise 150 bin lira destek verilecek. Ayrıca 8 çocuk sahibi ailelere 300 bin lira destek ve belediyede iş imkânı sunulacak.



Programın ilk örneği ise Besim Arıyel oldu. Eşinin 8'inci çocuğa hamile olduğunu belgeleyerek belediyeye başvuran Arıyel, bugün itibarıyla belediyede işe başladı.

Başkan Yusuf Yalçuva, çocuklu aileleri istihdamda öncelediklerini belirterek, "2 çocuk daha yapmaları halinde kendilerine Togg marka sıfır araç hediye edeceğim" dedi. Yalçuva ayrıca, 10 çocuklu ailelere de Togg desteği verileceğini ifade etti.