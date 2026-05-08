Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Eğitim-öğretim toplumun bütün kesimlerini içine alan bir yapı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İzmir programı kapsamında Türkiye'nin Bilim Projesi Fen Liseleri Kampüslerini Dönüştürme Lansmanı'na katıldı. 'Fen Bahçeleri' adı altında İzmir Fen Lisesi'nde gerçekleştirilen programda konuşan Tekin görev süresi olarak 3 yılı doldurduğunu belirtip, eğitim, öğretim ortamlarının sadece derslik içinde dizayn edilen bir alan olmadığını hep söylediğini dile getirdi. Bakan Tekin, "Öğretmen arkadaşlarımız çok fedakarlar, çok cefakarlar, çok çaba harcıyorlar ama 12 yıllık zorunlu eğitim çağını tamamlayan bir öğrencimizin saat üzerinden ortalama yaşam süresinin 10'da birini bile okulda geçirmediğini bilelim. Şöyle kaba bir hesap yapalım. 18 yaşında 12 yıllık zorunlu eğitimi tamamlayan bir gencimiz yaklaşık 160 bin saat civarında eğitim öğretim alıyor. Ortalama eğitim öğretim sürelerimiz açısından hesap ettiğimizde 10 bin saat civarındaki bir kısmı okulda geçiriyor. Yani yaklaşık 16'da birini okulda geçiriyor. Dolayısıyla öğretmen arkadaşlarımızın bu anlamdaki sorumluluklarını paylaşmak üzere toplumun farklı kesimlerinin, ailelerin, sivil toplum örgütlerinin, meslek örgütlerinin devrede olması lazım ki öğretmen arkadaşlarımızın fedakarlıkları katlanarak büyüsün. Onların ürettikleri katma değer artsın" dedi.

OKULDA ÖĞRENDİĞİNİN ZITTINI SOKAKTA GÖRÜRSE BAŞARILI OLAMAYACAKTIR

Bakan Tekin, "Öğretmenimiz okulda dersin içerisinde bir şeyi anlattığı zaman, bir şeyi verdiği zaman çocuklar evlerine gittiğinde, ailelerinde, sokakta yürürken etrafında bunun zıttı olan, tersi olan şeylerle karşı karşıya kalırsa eğitim öğretim süreçleri de başarılı olmayacaktır. O yüzden ben diyorum ki; eğitim öğretim dediğimiz şey tamamen toplumun bütün kesimlerini içine alan bir yapı. Bunun içerisinde okullarımız ve okullarımızın bahçeleri, bahçelerinde oynanan oyunlar, bahçelerinde kendileri için açılan alanlar eğitim öğretim süresinin bir parçasıdır" dedi.

TEORİK EĞİTİM BECERİYE DÖNÜŞMELİ

Türkiye Yüzyıl Maarif Modeli ile çocukların derslik binaları dışındaki hayatlarının da eğitim öğretim sürecinin bir parçası olduğunu ortaya koyduklarını kaydeden Bakan Tekin, "Çocuklarımızın derslikteki aldıklarının toplumsal hayatta beceriye dönüşmesinin artık çağdaş eğitim mantığının, pedagojinin bir parçası olduğu ve dünyada da çocuklarımızın, gençlerimizin rekabet edebilmesi için aldıkları teorik eğitimin beceriye dönüşmesi uluslararası mekanizmalarda ölçülüyor. Dolayısıyla bunların hepsini bir paket olarak değerlendirmek gerekir, diye düşünüyorduk. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli bunun üzerine kurgulanmış ve biz de bu anlamda okullarımızda temel eğitim bünyesinden başlayarak yani ilkokul ve ortaokullardan başlayarak okullarımızı yeni dizaynlarımızda geleneksel oyunlarımızın, çocuk oyunlarının oynanacağı, sağlıklı bir şekilde oynanacağı alanlara dönüştürmek üzere başlatmıştık projemizi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör