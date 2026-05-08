Milli karateciye destek yağıyor

CHP'li Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca'nın, iddialara göre babasıyla yaşadığı kişisel gerilim nedeniyle 13 yaşındaki milli karateci Poyraz Karasu'yu belediyeye ait spor kulübünden uzaklaştırması tepkilere neden oldu. Genç sporcuya destek mesajları peş peşe gelirken Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, mağdur edilen gencin spor hayatına kesintisiz devam edeceğini açıkladı. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu da yaşanan süreci yakından takip ettiklerini duyurdu.

TİHEK'TEN AÇIKLAMA

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Aydın'da bir ilçenin belediye başkanının, sosyal medyada kendisine yönelik eleştirilerde bulunan bir kişinin milli sporcu olan çocuğunu belediyeye ait spor kulübünden çıkardığı yönünde iddialar bazı basın ve yayın organlarında yer almıştır. Temel misyonu insan onurunu esas alarak kişilerin eşit muamele görme hakkının güvence altına alınması ve hukuken tanınmış hak ve özgürlüklerden yararlanmada ayrımcılığın önlenmesinin sağlanması olan kurumumuz söz konusu iddiayı gündemine alarak hassasiyetle takip etmektedir."