Milli sistemler SAHA Expo’da

Yerli ve milli sistemler SAHA 2026'ya damga vurdu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'nin ilk Kıtalararası Hipersonik Balistik Füzesi Yıldırımhan hakkında değerlendirmeler yaptı.

ASELSAN da, Türkiye'nin gök vatandaki taarruz gücünü artıracak yeni sistemlerin tanıtımını yaptı.

Fuarda ANKA-3, Hürjet ve Gökbey ile hazır bulunan TUSAŞ, İHA lansmanı düzenledi.

SARSILMAZ tarafından geliştirilen yeni nesil silahlı robot Sarbot L1 de SAHA'da ilk kez sahne aldı.

HAVELSAN tarafından geliştirilen Otonom İKA BARKAN 3 ilk yine fuarda yerini almış oldu.

Polis Özel Harekât ekiplerinin kullandığı eğitim simülasyonu da fuar alanında hazır bulunuyor. SABAH muhabiri, 3 boyutlu modelleme ile güvenlik güçlerine eğitim hizmeti sunan simülasyonda operasyon heyecanını deneyimledi.

Ayrıca MKE ile Jandarma arasında yapılan TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi anlaşması, alçak irtifa tehditlerine karşı mobil hava savunma ağının yaygınlaştırılacağını gösteriyor.



