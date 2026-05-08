MİT’ten uluslararası baronlara peş peşe ağır darbe: Tarihi operasyonlara imza atıldı

Milli İstihbarat Teşkilatı son bir ayda yürüttüğü başarılı çalışmalar sayesinde haklarında yakalama kararı bulunan iki ismi kıskıvrak yakalamıştı. Danimarka adli makamlarınca kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Danimarka uyruklu uyuşturucu tüccarı Matthias Malik Lammers, 15 Nisan'da MİT'in saha ve teknik analizleri sonucu Antalya'da yakalanmıştı.





SON BİR AYDA ÜÇ BAŞARILI OPERASYON



Bir diğer kritik operasyonda ise INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan Hindistan vatandaşı Salim Dola, 24 Nisan'da MİT'in tespitleri doğrultusunda İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.



UYUŞTURUCU BARONU MERSİN'DE YAKALANDI



Son olarak ise INTERPOL tarafından hakkında "Kırmızı Bülten" kararı bulunan Avusturya uyruklu uyuşturucu baronu Elias Bensoltane'nin yakalatılmasına yönelik çalışma başlattı. MİT tarafından gerçekleştirilen analizler neticesinde güncel konum bilgisi, açık adresi, irtibat/iltisaklı olduğu şahıslar ve irtibatlarında kullandığı GSM hattı tespit edildi.





SAHTE KİMLİKLERLE YAKALANDI



Bensoltane'nin Mersin Yenişehir'de bulunan lüks bir rezidansta gizlendiği belirlendi. İstanbul ve Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri koordinesinde operasyon için düğmeye basıldı. 7 Mayıs günü saat 03.30'da özel harekat destekli baskın düzenlendi. Baron Elias Bensoltane gözaltına alındı. Operasyon sırasında adreste geniş çaplı arama yapılırken, şüphelinin üzerinden kendi adına düzenlenmiş çok sayıda sahte kimlik ve farklı ülkelere ait belgeler çıktı.