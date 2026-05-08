MSÜ Rektörü Afyoncu'dan "genç nüfus" ve "ekonomik teşvik" önerisi: Arabalardan ÖTV alınmamalı, 3 çocuklu anne maaş alabilmeli...

İstanbul Aile Vakfı ve Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) işbirliğiyle bu yıl "Vatan Müdafaasında Aile ve Nüfus" temasıyla düzenlenen 4. Uluslararası Aile Sempozyumu dolayısıyla açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşünde nüfusunun azalmasının büyük etkisi olduğunu söyledi.

Kurulduğu zaman Avrupa'nın en kalabalık nüfusa sahip devletlerinden biri olan Osmanlı İmparatorluğu'nun çöktüğü zaman Avrupa'nın en az nüfusa sahip devletlerinden birisi olduğunu kaydeden Afyoncu, Cumhuriyet kurulduğunda Mustafa Kemal Atatürk'ün 13 milyona düşen Anadolu nüfusunu arttırmak için planlar yaptığını, bunun 1965'e kadar devam ettiğini ve nüfusun çok hızlı şekilde arttığını anlattı.

Afyoncu, 1965'ten sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin özellikle yabancı küresel bazı örgütlerin etkisiyle nüfusu azaltıcı tedbirler almaya başladığını, bunun 2005'e kadar devam ettiğini, bu olumsuz nüfus enjeksiyonunun sonucu ve şehirleşmeyle birlikte ülkedeki nüfusun düştüğünü dile getirdi.

Türk toplumunda dede, babaanne, anne, baba ve çocukların birlikte yaşadığı geniş aile yapısının zamanla çekirdek aileye dönüştürüldüğünü belirten Afyoncu, "Türkiye'de birçok iş adamı, vakıflar, dernekler 'Türkiye ileride nüfusuna bakamayacak, aç kalacak, milli geliri düşecek.' şeklinde bir kara propaganda yaptılar. Tam tersi, ne oldu? '1980'lerde, Türkiye 2000'li yıllarda 128 milyon olacak.' deniliyordu. Türkiye'nin 2026 nüfusu şu anda 86 milyon." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Afyoncu, kara propagandayla çok çocuk sahibi olmanın olumsuz bir şeymiş gibi gösterildiğini kaydederek, köyden kente göçlerle birlikte nüfus artış hızının binde 3'lere gerilediğini, bu oranın etkisinin doğurganlığın artışından değil sağlık sisteminin gelişmesiyle ölümlerin azalmasından kaynaklandığını söyledi.