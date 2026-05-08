Yalım ve Gökhan Böcek itirafçı oldu
Yolsuzluk ve rüşvet suçlamasıyla tutuklanan Uşak eski Belediye Başkanı Özkan Yalım ile Antalya eski Büyükşehir Belediye Başkan Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek, etkin pişmanlıktan yararlanarak ifade verdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, bir televizyonda katıldığı canlı yayında şunları kaydetti: "Özkan Yalım'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na etkin pişmanlıktan beyanda bulunduğunu duydum. Gökhan Böcek'in de etkin pişmanlık beyanları alındı. Gürlek, "Tahliye edilme ihtimalleri var mı?" sorusu üzerine de şunları kaydetti: "Her etkin pişmanlıkta bulunan illa tahliye olacak diye bir usul yok. Etkin pişmanlıktan faydalanacak olanların samimi olması lazım, bildiklerinin tamamını anlatması lazım. Yani burada genelde etkin pişmanlıkta bulunanlar bazı bilgileri, kendisiyle ilgili bilgileri saklayabiliyorlar. Samimi beyanda bulunduğuna kanat getirilmesi lazım. Burada takdir etkisi tamamen savcılığa ait. İsterse tahliye edebilir, isterse beyanlara itibar etmeyecekse tutukluluk devam edebilir." Yalım ve Böcek'in itiraflarının, CHP'de deprem etkisine yol açabilecek yeni tartışmaları da beraberinde getireceği ifade ediliyor.