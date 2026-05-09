Adaylık için Veli Ağbaba’ya 1 milyon euro verdim

Antalya Büyükşehir Belediye eski Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek, tutuklu bulunduğu cezaevinden etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak amacıyla verdiği ifadede, 2024 yerel seçimleri sürecine dair çarpıcı iddialarda bulundu. Böcek, babasının adaylığı için CHP Genel Merkezi'ne elden 1 milyon euro teslim ettiğini öne sürdü. Böcek parayı Özgür Özel'in talimatıyla Ağbaba'nın istediğini söyledi.

'ÖZGÜR ÖZEL TALİMAT VERDİ'

Böcek, "5 Ocak ile 20 Ocak arasında Ankara iline gitmiştim. Bu gitme nedenim Özgür Özel'in talimatıyla Veli Ağbaba'nın bizzat beni aramasıyla oldu. Ağbaba ile görüştüm. CHP Genel Merkezi'ne benden destek istediklerini, tarafımdan 1 milyon euro verilmesini istedi. Bu olaylardan önce seçim sürecine girildiğinden babam Muhittin Böcek bana 'Genel merkezin maddi ve manevi destek ricaları olacaktır, bunları bu seçim zamanında halledersin' dedi. Veli Ağbaba arayınca tekrar babama 1 milyon euro istenmesi hususunu sorma gereği duymadım. Daha sonra Veli Ağbaba'yı aradım, parayı ayarladığımı söyledim. O da bana ertesi gün genel merkeze gelmemi ve parayla birlikte görüşeceğimizi söyledi" dedi. Paranın teslimat süreciyle ilgili şu detayları paylaştı:

"Sonrasında uçakla sırt çantası içerisinde istenilen 1 milyon euro parayı Ankara'ya götürdüm. Ankara'da doğrudan CHP Genel Merkezi'ne gittim. Veli Ağbaba ile görüştüm. Getirdiğim parayı beni görüştürdüğü kişiye teslim etmemi istedi. Ben de teslim ettim." Böcek, paranın neden istendiğini sorduğunu, Veli Ağbaba'nın ise babası Muhittin Böcek'in Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için istendiğini söylediğini aktardı. İfadede yer alan en dikkat çekici noktalardan biri, paranın istenme sebebi oldu. Böcek, bu meblağın babası Muhittin Böcek'in Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için istendiğini öne sürdü. Ayrıca, önceki seçimlerin aksine bu seçimde genel merkezin belediyeye maddi destek sağlamadığını, Veli Ağbaba'nın kendisine "Zaten sizi büyükşehire aday yapıyoruz, bir de yardım mı yapacağız?" dediğini anlattı. Etkin pişmanlıktan yararlanacağını açıklamasının ardından siyasi baskıya maruz kaldığını da anlatan Böcek, "Antalya Milletvekili Cavit Arı cezaevinde ziyaret etti. '8 aydır cezaevindesin, bu yaptığın yakışık almaz' dedi, ancak kararımdan dönmedim" diye konuştu.

GENEL MERKEZDEN BAZ VERDİ

Savcılık ifade doğrultusunda harekete geçerek Gökhan Böcek'in itiraflarını tek tek araştırdı. Böcek'in 1 milyon euroyu verdiğini söylediği tarihe ilişkin HTS-BAZ incelemeleri ve otel kayıtlarına bakıldı. Böcek'in teslimat günü gittiği Ankara'daki CHP Genel Merkezi'nden baz verdiği tespit edildi. Aynı tarihlerde de bir gecelik otel kaydına rastlandı. Yolsuzluk şüphelisi tüm isimleri her koşulda savunmaya devam eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gökhan Böcek'in itiraflarını da "iftira" diyerek reddetti. Öte yandan Ankara Adliyesi'nde devam eden yargılamada ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanık Fazlı Ateş'in tahliyesine, Muhittin Böcek ve Gökhan Böcek'in ise tutukluluğunun devamına karar verdi.