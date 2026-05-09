AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türkiye savunmada devrim yaptı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik SAHA EXPO 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı ziyaretinde açıklamalarda bulunuyor... Türkiye'nin savunma sanayiindeki etkisine değinen Çelik "Türkiye savunmada devrim yaptı" dedi.

Ömer Çelik'in açıklamalarında öne çıkanlar şöyle;

Geldiğimiz noktada; bakın burada çok sayıda ülkeden vatandaşlar ziyaret ediyor. Tedarikçilerle direkt muhatap olabiliyorlar. Ziyaret çeşitliliği çok etkili.

İnsanın ürettiği teknolojiyi insana karşı kullanıyorlar. Yapay zekâ ile Gazze'deki çocukları öldürüyorlar. İnsanlık dışı bir matematiğin peşine düşüyorlar. Türkiye'nin verdiği mesaj; İnsanın ürettiği bu değeri insanlık için kullanılmasıdır. Bütün siyasi parti yöneticilerinin burayı ziyaret etmesini isterim. Bunlar milli teknolojidir. Buraya gelip bu kazanımları takdir eden ve ortaya koyması değerlidir.

İstikrarlı bir şekilde Cumhurbaşkanımızın koyduğu irada müthiş bir özgüven kazandırdı. Türkiye savunmada devrim yaptı.

"CHP YÖNETİLEMEMEKTEDİR"

Partimize geçecek belediye başkanlarını il başkanları toplantımızda ve grup toplantımızda görüyorsunuz. Oralarda gelişmeleri görürsünüz. CHP genel başkanını kendi partisindeki yönetim problemlerini AK Parti üzerinden değerlendirmeye çalışıyor. Kendi partisini yönetememe gibi bir durumu var. Bu son derece siyasi yetersizlik doğuruyor. CHP'lilerin CHP'liler ile bir sorunu vardır ve CHP yönetilememektedir. Bu CHP'nin kendi iç tartışmalarıdır.

Özel kitapçıları kahve içilen yerleri tehdit etti şimdi de gazetecileri tehdit ediyor. Tüm bu tehditleri yaparken Türkiye'ye demokrasi getireceğini iddia ediyor.