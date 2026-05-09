Bakan Fidan, Hamas heyetiyle görüştü!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş başkanlığındaki hamas heyeti ile görüştü. Görüşmede, Gazze'de kalıcı barışın tesisi için devam eden çalışmalar, insani yardım için yürütülen faaliyetler ve bölgedeki diğer gelişmeler ele alındı. Dışişleri kaynaklarından yapılan açıklamada "Dışişleri Bakanı Fidan, bölgedeki savaşın Filistin meselesinin unutulmasına yol açmaması gerektiğini ifade etti. Türkiye'nin Gazze ve Batı Şeria'da İsrail'in sebep olduğu felaketleri uluslararası toplumun gündeminde tutmaya devam ettiğini kaydetti. İsrail'in Gazze'deki varlığını artırmasının ve Gazze'de ihtiyaç duyulan insani yardımın bölgeye ulaşmasını engellemesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı. İslam ülkeleri başta olmak üzere, Filistin'e destek veren tüm devletlerin Filistinlilerin haklı davasını savunmaya devam etmesi gerektiğini söyledi. Türkiye'nin bu yöndeki çabalara öncülük etmeyi sürdüreceğini bildirdi. Türkiye'nin, Filistin halkının Gazze'den ayrılmasını hedefleyen her türlü adıma karşı kararlılıkla mücadele etmeyi sürdüreceğini ifade etti.

