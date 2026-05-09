Barış Anneleri AK Parti’de

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, DEM Parti Sözcüsü ve Şırnak Milletvekili Ayşegül Doğan'ın eşlik ettiği Barış Annelerinden oluşan heyet ile görüştü. Güler'in makamında basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Görüşmede, "Barış Anneleri"nin, Güler'e beyaz tülbent hediye ettikleri öğrenildi. Görüşmenin ardından bir gazetecinin sorusu üzerine DEM Partili Doğan, görüşmenin iyi geçtiğini belirtti. "Barış Anneleri" ise "iyi şeyler olacağına inandıklarını" ifade etti.