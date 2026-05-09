Bayrak düşmanı DHKP-C militanı çıktı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) 6 Mayıs günü düzenlenen Bahar Şenlikleri konseri sırasında Türk bayrağına yönelik çirkin bir provokasyon gerçekleştirildi. Olaylar sonrası harekete geçen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında olaya karıştığı belirlenen İlhan Kaya, M.E.Y, O.A, M.F.G, C.E. ve B.D. olmak üzere 6 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden İlhan Kaya ismi dikkat çekti. Kaya hakkında daha önce Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla iddianame düzenlendiği ortaya çıktı. İddianamede ayrıca, şüphelinin dosyasının Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen başka örgüt dosyalarıyla birlikte değerlendirilmesine yönelik Yargıtay kararı bulunduğu bilgisi yer aldı. ODTÜ'de yaşanan olaylara ilişkin soruşturmanın çok yönlü sürdüğü öğrenildi.