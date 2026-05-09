Belediye değil rant merkezi

Büyükçekmece'de imar ve ruhsat yetkisinin bir finansal baskı aracına dönüştürüldüğü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma dosyasıyla belgelendi. Dosyadaki tespitlere göre; ilçede inşaat yapmak isteyen firmalar, işlemlerinin yürümesi karşılığında Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün yönetimindeki Büyükçekmece Basketbol Kulübü'ne 'bağış' adı altında astronomik rakamlarda para aktarmaya mecbur bırakıldı. Dosyada ayrıca; EMS Yapı firması, belediyedeki inşaat işlemlerinin ilerlemesi karşılığında projesindeki 71 numaralı villayı doğrudan belediye yönetimine değil, Hasan Akgün'ün "emanetçisi" olan Kulüp Başkanı Osman Yeşilgül adına tescil ettirildiği kaydedildi.