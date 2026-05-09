Cezaevlerinde rehabilitasyon atağı! Bakan Gürlek, “İnfaz sistemimizin rehabilite edici yönünü daha da güçlendiriyoruz"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, ceza infaz kurumlarında uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında sürdürülen rehabilitasyon çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Gürlek, infaz sisteminin rehabilite edici yönünü daha da güçlendirdiklerini ifade etti.

BAĞIMLILIKLA MÜCADELEDE ÇOK YÖNLÜ DESTEK

Ceza infaz kurumlarında hükümlülere yönelik çok yönlü destek programları uygulandığını belirten Gürlek, tıbbi ve psikiyatrik hizmetlerin yanı sıra psikososyal destek çalışmalarının da sürdürüldüğünü kaydetti. Bireysel görüşmeler ve yapılandırılmış grup çalışmalarının hükümlülerin yeniden topluma kazandırılması açısından önemli rol oynadığını ifade eden Gürlek, aile destek hizmetlerinin de süreçte etkin şekilde kullanıldığını vurguladı.

MESLEK KURSLARI VE SOSYAL FAALİYETLER

Hükümlülerin cezaevi sürecini daha verimli geçirmesi amacıyla meslek edindirme kursları düzenlendiğini belirten Gürlek, sportif, sanatsal ve kültürel faaliyetlerle sosyal gelişimin desteklendiğini aktardı. Düzenli kitap okuma programları, topraksız tarım uygulamaları ve üretim atölyelerinin de rehabilitasyon sürecinin önemli parçaları arasında yer aldığını ifade etti.

"İNSAN ODAKLI YAKLAŞIMLA SÜRDÜRÜYORUZ"

Bakan Gürlek paylaşımında, yürütülen çalışmalarla hükümlülerin sağlıklı yaşam becerileri edinmelerinin, sorumluluk bilincinin güçlendirilmesinin ve topluma yeniden kazandırılmalarının hedeflendiğini belirterek, "İnsan odaklı yaklaşımımızla bu alandaki çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

