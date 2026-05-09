Eğitim bütün toplumu kapsayan bir yapıdır

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İzmir programı kapsamında Türkiye'nin Bilim Projesi Fen Liseleri Kampüslerini Dönüştürme Lansmanı'na katıldı. Tekin, "Öğretmenimiz derste bir şeyi anlattığı zaman çocuklar ailelerinde, sokakta yürürken bunun zıddı olan şeylerle karşı karşıya kalırsa eğitim öğretim süreçleri de başarılı olmayacaktır" dedi. Eğitim ve öğretimin sadece derslik içinde dizayn edilen bir alan olmadığını hatırlatan Tekin şunları kaydetti: "12 yıllık zorunlu eğitimi tamamlayan bir öğrencimizin ortalama yaşam süresinin 10'da birini bile okulda geçirmediğini bilelim. Öğretmenlerimizin sorumluluklarını paylaşmak üzere toplumun farklı kesimlerinin, ailelerin devrede olması lazım ki öğretmen arkadaşlarımızın fedakârlıkları katlanarak büyüsün."