FETÖ’nün kamuflajı deşifre oldu

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında önceki gün FETÖ'ye yönelik İzmir merkezli olarak toplam 10 şüpheliye yönelik eşzamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari durumdaki 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerden Süleyman Nuriler'in örgütün sözde emniyet imamı olarak görev yaptığı, diğer 8 şüphelinin ise örgütün haberleşme ağı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi. Örgüt adına emniyet imamlığı görevi yapan ve hakkında 7 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Nuriler'in kirli faailyetleri ortaya çıktı. Sanık Süleyman Nuriler hakkında yürütülen soruşturmalar kapsamında ifade veren tanık Engin Demircan şunları söyledi: "Süleyman Nuriler'i FETÖ sohbetlerinde gördüm. Sohbeti bizzat kendisi veriyordu. Pensilvanya'ya gidip Fetullah Gülen ile görüştüğünü, örgüt içinde üst düzey olduğunu biliyorum." Nuriler'in belli aralıklarla yurtdışına çıktığı ve bu seyahatlerinde Pensilvanya'ya giderek Fetullah Gülen'i ziyaret ettiği tespit edildi. Soruşturma kapsamında istenen bilirkişi raporu ile Süleyman Nuriler'in Bank Asya'da da hesabının bulunduğu ortaya çıktı.

ÇOCUKLARI FETÖ İLTİSAKLI OKULLARDA OKUDU

Sanık Süleyman Nuriler savunmasının bir bölümünde çocuklarının FETÖ/PDY ile irtibat/iltisaklı olması nedeniyle KHK ile kapatılan Manisa Şehzade Mehmet Koleji ve İzmir Yamanlar Koleji'nde öğrenim gördüğünü ifade etti ve bu durum da sanık aleyhine yan delil olarak kullanıldı. İzmir'de FETÖ/PDY'nin gaybubet evlerine yönelik operasyonda ele geçirilen dijital materyaller, örgütün 15 Temmuz'dan sonra da kripto haberleşmeyi sürdürdüğünü ortaya koydu. Gözaltına alınan Saime Yazıcı dosyasında ise, "2048" adlı basit oyun simgesinin altında FETÖ'nün haberleşme ağlarından 'Falcon' uygulamasının gizlendiği APK dosyalarıyla da 'Falcon' TR'nin kamufle edildiği belirlendi.