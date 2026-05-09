İBB şirketine usulsüz ihale operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu'nun liderliğini yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Ağaç ve Peyzaj A.Ş'ye operasyon düzenledi. Eşzamanlı operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 30 şüpheliden aralarında İBB Genel Sekreter Yardımcısı Oktay Özel ve Park ve Bahçeler Daire Başkanı Tuğba Ölmez Hancı dahil 29 şüpheli gözaltına alındı. Firari durumdaki bir şüphelinin yurtdışında olduğu belirlendi. Gözaltına alınan isimler arasında Dilek İmamoğlu'nun kardeşinin kızı Derya Dağdeviren, damadı Murat Dağdeviren ve Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen'in kız kardeşi Esra Köymen de yer aldı. Söz konusu isimler, CHP içerisindeki akraba kayırmacılığını ve torpil sistemini bir kez daha gün yüzüne çıkardı. Soruşturmada, belediye iştirak şirketlerinde oluşturulan "kurgusal ihale sistemi" ile belirli firmalara avantaj sağlandığı ve rekabetin tamamen ortadan kaldırıldığı iddia ediliyor.

