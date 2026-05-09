MİT’ten uluslararası baronlara operasyon

Nisan ayında kırmızı bültenle aranan 2 şüpheliyi yakalayan Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 1 ay içinde 3. başarılı operasyonuna imza attı. MİT, uluslararası uyuşturucu trafiğinin en kritik isimlerinden biri olarak gösterilen ve INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan Avusturya uyruklu uyuşturucu baronu Elias Bensoltane'nin izini sürdü. Aylar süren titiz takip sonucu şüphelinin güncel konumu, irtibat/iltisaklı olduğu kişiler ve GSM hatları tespit edildi. Mersin Yenişehir'deki lüks bir rezidansta gizlendiği belirlenenen Bensoltane, İstanbul ve Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin özel harekât destekli operasyonuyla 7 Mayıs gecesi 03.30'da gözaltına alındı. Adreste geniş çaplı arama yapılırken şüphelinin üzerinden kendi adına düzenlenmiş çok sayıda sahte kimlik ve farklı ülkelere ait belgeler çıktı. MİT, 15 Nisan'da Antalya'da Danimarka'nın aradığı Danimarka uyruklu uyuşturucu tüccarı Matthias Malik Lammers'i, 24 Nisan'da İstanbul'da INTERPOL'un aradığı Hindistan vatandaşı Salim Dola'yı da yakalamıştı.