Nüfusumuzun azalması milli güvenlik meselesi

İstanbul Aile Vakfı ile Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) aile kurumunun önemini masaya yatıran önemli bir etkinlik düzenledi. "Vatan Müdafaasında Aile ve Nüfus" sempozyumunda Türkiye'nin hızla düşen doğurganlık oranı gündeme taşındı. Sempozyumda konuşan MSÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu'nun "2100 yılında bu topraklar üzerinde kalma ihtimalimiz zayıflıyor" sözleri dikkat çekti. Uzmanlar, nüfus azalmasının yalnızca sosyal değil, ekonomik ve stratejik sonuçlar doğuracağına vurgu yaptı. Türkiye'de kadın başına düşen çocuk sayısının 1.48'e kadar gerilediğini belirten Afyoncu, nüfusun kendini yenileme seviyesinin ise 2.1 olduğunu hatırlattı. Mevcut tablonun devam etmesi halinde Türkiye'nin hızla yaşlanan ülkeler arasına gireceğini söyleyen Afyoncu, nüfus konusunu artık bir milli güvenlik meselesi olarak değerlendirerek "Savaşlardan daha büyük tehlikeyle karşı karşıyayız. Eğer nüfus azalması bu hızla devam ederse 2100 yılında bu topraklar üzerinde kalma ihtimalimiz zayıflıyor" değerlendirmesinde bulundu. Genç nüfusun azalmasının birçok alanı etkileyeceğini belirten Afyoncu, aile yapısının korunmasının stratejik önem taşıdığına dikkat çekti.

ALGORİTMALAR BÜYÜTÜYOR

Programda konuşan İstanbul Aile Vakfı Başkanı Üner Karabıyık ise aile bağlarını güçlendirecek sosyal politikaların önemine işaret etti. Karabıyık "Bugün çocukları yalnızca anne ve babalar değil, çoğu zaman algoritmalar büyütüyor. Anne değil, ekranlar çocuğu emzirir hale geldi. Televizyonlar ve ekranlar aileyi 'kriz', evliliği 'yük', mahremiyeti ise 'gerilik' gibi pazarlıyor. 15 Temmuz gecesi sokağa çıkan o büyük güç, aile ocağında pişmişti. Şimdi bu ocağın tütmesini engellemek isteyen karanlık akımlara karşı devlet, siyaset ve sivil toplum omuz omuza vermelidir" diye konuştu. İstanbul Valisi Davut Gül de çalışan annelerin yükünü hafifletmek adına harekete geçtiklerini duyurdu. Gül "Müftülük, Aile ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim Müdürlüklerimizin koordinasyonunda 300 adet kreş ve anaokulu yapacağız" dedi.

47 BİLDİRİ SUNULDU

PROGRAM, aile ve nüfus meselesini yalnızca sosyal politika başlığı altında değil; vatan müdafaası, devlet kapasitesi, toplumsal dayanıklılık ve medeniyet sürekliliği açısından da tartışmaya açtı. Sempozyumda, nüfus politikaları ve aile yapısına ilişkin 47 bilimsel bildiri sunuldu. Akademisyenler ve uzmanlar, Türkiye'nin demografik geleceğine ilişkin çözüm önerilerini paylaştı.