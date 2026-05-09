TCG Anadolu heyecanı

SAHA 2026 savunma, havacılık ve uzay sanayii fuarı kapsamında milli teknolojinin sergilendiği etkinlik doğrultusunda Türkiye'nin en büyük askeri gemisi ve dünyanın ilk SİHA gemisi olan TCG Anadolu, Sarayburnu'nda vatandaşların ziyaretine açıldı. Vatandaşlar, yerli ve milli imkânlarla üretilen bu devasa gemiyi gezerek, Türk Deniz Kuvvetleri'nin gücüne tanıklık etme fırsatı buldu.

Tuzla'dan gelen Hanife Sude Daş: Gemiyi yakından görmek için geldim. Bu devasa geminin Türk mühendisleri tarafından yapılması bizim için gurur verici bir olay.



Çocuğuyla birlikte gemiyi gezen Barış Akardaş: Gemi kaptanıyım, bu ikinci gelişim. Bu kez oğlum Ömer ile birlikte geliyorum. Çocuğumun da mühendis olmasını ve böyle önemli işlere imza atmasını istiyorum. Bu nedenle küçük yaşlarda bu teknolojiyi görmesini ve başarılara tanıklık etmesini istedim. TEKNOFEST gibi teknolojik fuarlara gidiyorum ve çok gururlanıyorum.



TCG Anadolu'yu gezen Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri: Hedefimiz böyle teknolojiler geliştirecek mühendisler gibi olmaktır.

4. sınıf öğrencisi Mehmet Emin Titiz: Bir teknoloji fuarında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın elini öpmüştüm. Bana ne olmak istiyorsun diye sorduğunda BAYKAR'da yer almak istediğimi ve ikinci Selçuk Bayraktar olmak istediğimi söyledim. Bu teknolojik gelişmelere şahit olmaktan gurur duyuyorum. TCG Barbaros'u da gezmiştim. Geleceğim için son derece umutlu hale geldim.



12 yaşındaki Deniz Negiz: Bizim teknolojimizle böyle bir gemi yapılması çok onur verici. Burada olduğum için çok mutluyum.

Osman Turhan: Ülkemizin son yıllarda gösterdiği teknolojik başarı bizleri oldukça gururlandırdı. Gelecek kuşağın başarılarına ışık tutacaktır. Yıllar sonra böyle bir teknolojiye şahitlik etmek ve onu canlı canlı yaşamak çok güzel ve gurur verici. Gelecek kuşağın bu teknolojiyi daha da ileriye götüreceğine inanıyorum.



TCG ANADOLU'NUN GÖREVLERİ

TCG Anadolu, vatandaş ziyaretlerinin yanı sıra, 2026 yılı itibarıyla İngiltere'nin Southampton Limanı gibi uluslararası limanları ziyaret ederek Türkiye'nin savunma sanayiini tanıtıyor. 232 metre uzunluğu ile 'Mavi Vatan'ın bekçisi olarak nam salan TCG Anadolu Sarayburnu'nda 8-9 Mayıs tarihlerinde vatandaşlar tarafından gezilebilecek.